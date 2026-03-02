Известный российский врач Андрей Продеус высоко оценил развитие системы здравоохранения в нашем регионе и квалификацию специалистов

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с профессором, главным детским аллергологом-иммунологом Минздрава Московской области Андреем Продеусом, который принимал участие в масштабной конференции для жён военнослужащих «Звезда Севера», а также провел ряд специализированных тренингов по современным методам лечения для специалистов региона.

«Для нас большая честь принимать в Мурманской области такого авторитетного специалиста. Мы высоко ценим вашу многолетнюю поддержку и участие в развитии детского здравоохранения в нашем регионе. Ваши консультации в Мурманской областной детской клинической больнице – это бесценная помощь для наших юных северян, особенно для детей с иммунодефицитными заболеваниями. Спасибо и за активную поддержку нашей инициативы – конференции «Звезда Севера», которая родилась в регионе, но уже масштабирована на все военные флоты. Важно, что вы даете участницам действительно актуальные, востребованные знания о том, как помочь нашим детям расти здоровыми, сильными», – подчеркнул глава региона и вручил Андрею Продеусу памятный адрес и благодарность.

Губернатор отметил, что в Мурманской области по плану «На Севере – жить!» уделяют максимум внимания повышению доступности и качества медицинской помощи для детей. Внедряются новые методы лечения в областной детской клинической больнице, активно привлекаются специалисты федеральных клиник.

Андрей Продеус высоко оценил развитие системы здравоохранения в регионе и квалификацию специалистов.

«Мурманская область, на мой взгляд, одна из образцовых, про положительный опыт которой мне хочется рассказывать: я вижу активные изменения в системе здравоохранения, вижу людей, которые стремятся хорошо выполнять свою работу. Сегодня мы работали с врачами в поликлинике, педиатрический состав. Очень позитивная, думающая, заинтересованная аудитория. Полный зал в субботу, многие после приемов. Были и студенты. Также с главой минздрава Дмитрием Вячеславовичем Панычевым и депутатом Госдумы Татьяной Алексеевной Кусайко осмотрели первую поликлинику, отделение реабилитации, центр поддержки грудного вскармливания, обсудили ваш проект «На Севере – малыш». Обсуждали и ряд организационных вещей по процессам лечения пациентов. Нужно передавать опыт, обмениваться. Но важен и другой аспект. Не так давно я написал книгу «Доктор прописал любовь». И это действительно то, что и мама, и врач, и все мы можем дать своим детям, своим пациентам. Важно, чтобы у наших детей всегда было самое лучшее», – подчеркнул Андрей Продеус.

