Изъято шесть единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к ним: в Мурманской области продолжаются рейдовые мероприятия по охране объектов животного мира

С 7 по 15 октября сотрудники Минприроды Мурманской области во главе с первым заместителем министра Сергеем Носаревым, совместно с региональным центром лесного и экологического контроля провели 32 рейдовых мероприятия по охране объектов животного мира на территории Кольского, Терского, Кандалакшского, Апатитского и Кировского районов, а также Печенгского и Ковдорского округов.

В ходе рейдов выявлено 23 нарушения Правил охоты. Среди основных нарушений - провоз в автотранспортных средствах заряженных орудий охоты, а также охота без разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Также выявлено одно нарушение Правил охоты, касающееся применения запрещенных орудий охоты. Изъято шесть единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. По результатам рассмотрения дел нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Фото: https://mpr.gov-murman.ru/news/503585/#&gid=1&pid=1