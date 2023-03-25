«Изысканный жираф» и голос Николая Гумилёва

31 марта в 19.00 в молодёжном пространстве «СОПКИ.21А» состоится показ перфолекции «Изысканный жираф» в рамках проекта «Серебряный.Век».

Как пишет vk.com/murmanculture, во время этого мероприятия посетители откроют для себя непростую судьбу поэта Николая Гумилёва и узнают интересные факты из его жизни через нетипичные форматы исполнения — песни на его стихи, рэп, пластические зарисовки и актёрскую игру. Можно даже услышать настоящий голос Николая Степановича Гумилёва, который сохранился до наших дней.

«Серебряный век» — литературно-просветительский проект, который познакомит нас с жизнью и творчеством главных лиц серебряного века в русской поэзии. На сцене молодые мурманчане и любители поэзии представят новаторские формы искусства — театрализованные перформансы, саунд-арт, пластические зарисовки и многое другое.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265093%2Falbum-139605315_00%2Frev