К 1 июля планируется сдача дороги на улице Капитана Буркова в Мурманске

Заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин и министр транспорта и дорожного хозяйства Артём Гришин вчера проинспектировали ход дорожных работ на улице Капитана Буркова в областном центре, проводимых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая готовность объекта в настоящее время составляет порядка 65%.

«Как ранее договаривались, мы проработали технические вопросы с коллегами из Мурманскводоканала, чтобы избежать в будущем аварийных случаев. Сейчас идёт асфальтирование черновых слоёв подъездов к самой улице. Сдача объекта планируется к 1 июля», – отметил вице-губернатор Юрий Сердечкин.

Стоимость дорожных работ на Капитана Буркова составляет порядка 48 млн рублей. Техническим заданием предусмотрены фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части, демонтаж и установка бортового камня, восстановление колодцев и плит перекрытий с заменой люков и решеток, металлических пешеходных ограждений, подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем и посевом трав и др.