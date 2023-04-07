К 1 мая россияне прогнозируют рост курсов валют на 5%

Народный прогноз курса доллара к 1 мая — 83,61 рубля, евро — 91,12 рубля. Такие данные приводят эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

За динамикой курса доллара следят 22% россиян, евро — 20%. За полгода уровень интереса к американской валюте не изменился, к евро — чуть вырос.

Мужчины больше женщин интересуются изменениями на валютной бирже. Россияне в возрасте до 34 лет чаще остальных отслеживают динамику курсов американской и европейской валют. Респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц больше интересуются долларом США.

К 1 мая россияне прогнозируют рост валютных курсов на 5%: 83,61 рубля за доллар и 91,12 рубля за евро.

Народный прогноз на 9 января 2023 года оказался неточным: реальный курс доллара оказался ниже, а евро — выше средних значений, названных россиянами.

Время проведения опроса: 31 марта — 5 апреля 2023 года.