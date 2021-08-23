К 1 сентября россияне прогнозируют рост курса валют

В августе россияне традиционно больше боятся за национальную валюту: к 1 сентября доллару прогнозируют рост на 5 рублей, евро — более чем на 3 рубля. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Средний народный прогноз курса доллара к 1 сентября — 78,56 рубля, евро — 89,68 рубля. «В августе из года в год происходит ослабление рубля, а иногда и обвал типа дефолта», — комментируют россияне. Впрочем, интерес к новостям с валютной биржи сейчас один из самых низких: за динамикой курса доллара США следит только 24% россиян, меньше было лишь в январе 2019 года (23%).

Мужчины интересуются динамикой валют активнее женщин: за курсом доллара следят 3 из 10 мужчин, за курсом евро — каждый четвёртый, а среди женщин — 18 и 12% соответственно. Интерес к новостям с валютной биржи растёт с увеличением уровня доходов опрошенных: стоимость американской валюты россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц интересует вдвое чаще, чем респондентов с зарплатой менее 30 тысяч (31 и 16% соответственно), стоимость евро — 26 и 11% соответственно.