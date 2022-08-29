К 1 сентября все школы и детские сады должны быть подключены к отоплению – губернатор

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис напомнил, что ключевым вопросом для Крайнего Севера является грядущее начало отопительного периода.

«К 1 сентября все школы и детские сады должны быть подключены к отоплению. Также необходимо вместе с Росгидрометом мониторить погоду, чтобы при прогнозных похолоданиях подключить к отоплению и дома, и все соцучреждения области», – подчеркнул глава региона.

Губернатор поручил заместителю губернатора – министру энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексею Лыженкову лично контролировать этот процесс.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по поручению губернатора с 1 сентября также будет запушена «горячая линия», куда северяне смогут обратиться с вопросами по подключению домов и других объектов к отоплению.