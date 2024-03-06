К 100-летию художника и краеведа Свена Локко в областном художественном музее начала работать новая выставка

В Мурманском областном художественном музее начала работать выставка живописи известного заполярного художника-любителя, писателя, публициста и краеведа Свена Локко.

Свен Локко не был профессиональным художником, однако всю жизнь он посвятил сохранению исторического наследия Кольского края. Тема его произведений, как литературных, так и живописных – это история финских поселений на Кольском полуострове, воспоминания о детстве и уникальная северная природа. Свен Локко изображал родную Тулому, Нотозеро, водопад Падун.

Десятки его картин рассказывают о жизни финских хуторов на Мурмане. Герои произведений живут в гармонии с природой: занимаются рыболовством, чинят лодки, строят дома и запрягают лошадей. Это люди, объединенные не только бытом, но и составляющие крепкую духовную общину. Все картины естественные, легкие для восприятия, искренние.

Пейзажи Свена Локко всегда отличаются мажорным настроением. Они написаны с любовью и теплотой человека, который радуется любому проявлению живого мира: реке и воде, лесу и птицам, снегу и солнцу.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, выставка, открывшаяся в областном художественном музее, посвящена 100-летию со дня рождения художника. В экспозиции представлены работы из собрания музея, Мурманской областной научной библиотеки и частной коллекции.

Увидеть выставку можно до 31 марта в главном здании музея на улице Коминтерна,13.

Фото: https://gov-murman.ru