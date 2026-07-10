К 100-летию музейного дела Кольского полуострова в Мурманске запустят брендированный троллейбус

11 июля в Мурманске состоится торжественный запуск брендированного троллейбуса, посвящённого 100-летию музейного дела на Кольском полуострове. В мероприятии примут участие руководители Мурманского областного краеведческого музея и представители АО «Электротранспорт».

В 11.50 брендированный троллейбус №6 выйдет на маршрут. По пути следования гид музея будет рассказывать об истории Мурманска, судьбах его улиц и значимых событиях, связанных с развитием города и края. Маршрут экскурсии пройдет от остановки «Карла Либкнехта» до остановки «улица Героев Рыбачьего».

Участие в экскурсии бесплатное для всех пассажиров, оплачивается только проезд.

Как отмечает региональное Министерство культуры, в 2026 году Мурманская область отмечает 100-летие музейного дела в нашем регионе. В честь этой знаменательной даты Мурманский областной краеведческий музей проводит серию праздничных мероприятий, одним из которых станет запуск тематического троллейбуса. Поддержка и развитие музейного дела в регионе – одно из направлений работы народной программы «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571006/#&gid=1&pid=2