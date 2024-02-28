Мурманская область. Арктика (16+)28.02.24 08:45
К 100-летию со дня рождения художника открывают выставку картин С.П. Локко
Мурманский областной художественный музей 1 марта в 15.00 приглашает на открытие выставки «Живопись С.П. Локко. (1924 – 2008). К 100-летию со дня рождения художника».
Свен Петрович Локко - самобытный художник-любитель, писатель, публицист, краевед, занимавшийся сохранением исторического наследия Кольского края.
Художественное творчество насчитывает более 500 картин. Значительная часть произведений – это пейзажи, дышащие теплом и любовью к природе. Стилистически работы художника приближены к примитивизму, в них можно найти черты, присущие романтизму, реализму, лубочному стилю.
Выставку можно посетить до 31 марта.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457272033%2Fwall-139605315_25932
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