К 20 июля рыбаки Северного бассейна добыли 207,8 тысячи тонн водных биоресурсов
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), на 20 июля текущего года российские рыбаки выловили 2669,6 тысячи тонн водных биоресурсов.
Рыбаки Северного бассейна в отчётный период добыли 207,8 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 96,7 тысячи тонн; пикши – 46,3 тысячи тонн (+10,1 тысячи тонн к уровню 2025 года).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 237,022 тысячи тонн водных биоресурсов.
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