К 200-летию со дня рождения Достоевского в областной «Научке» откроется интерактивная выставка

В Мурманской областной научной библиотеке откроется масштабная интерактивная экспозиция, посвященная 200-летию со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Задача выставки – показать становление и развитие великого мыслителя, а также выявить то, что в его творчестве находит отклик у современного читателя, слушателя или зрителя.

Среди экспонатов – редкие прижизненные издания, критические статьи, книги авторов и философов, которые повлияли на мировоззрение писателя, интерактивные экспонаты, фотографии и арт-объекты, с которыми можно будет взаимодействовать.

Посетители выставки увидят уникальное издание «Евангелие Достоевского», переданное в дар библиотеке фондом «Возрождение Тобольска». Это комплект книг: полная копия самого Евангелия с восстановленной обложкой, комментарии к пометкам писателя, большой сборник отсылок и цитат, подробное описание отражений евангельских текстов в произведениях Достоевского, работы исследователей и критиков его творчества и впервые изданная тюремная «Сибирская тетрадь»: в неё автор собирал тюремную лексику. Книги заключены в деревянный ящик цвета арестантской робы и заперты на тюремный засов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в рамках выставки также будет организована интерактивная площадка «Достоевские раскраски», представляющая собой размещенные вдоль стены раскраски, полученные от музея Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге. Желающие смогут раскрасить персонажей Достоевского, гостям выставки будут предложены цветные карандаши и восковые мелки.

Открытие состоится 13 ноября в 14.00, выставка будет работать в зале-трансформере (4-й этаж) до конца года.