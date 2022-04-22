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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.22 10:00

К 2024 году обработка ТКО Мурманской области достигнет 99%

На заседании комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по вопросу о реализации в регионах законодательства в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами с доклад об опыте Мурманской области представила заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Ирина Очкинадзе.

«С 2019 года, после старта реформы отрасли, Мурманская область взяла устойчивый курс на формирование современной системы, обеспечивающей улучшение экологической обстановки за счёт создания современных объектов по обработке и утилизации отходов, обновления коммунальной инфраструктуры для их накопления, внедрения раздельного сбора, создания условий для вторичной переработки и планомерного перехода на экономику замкнутого цикла», – подчеркнула в начале выступления замглавы профильного ведомства.

Успешная реализация реформы отрасли в Мурманской области и достижение задач, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным не были бы возможны без развития промышленной инфраструктуры.

Так, в рамках реализации первого и крупнейшего в Арктической зоне проекта в сфере обращения с отходами на условиях концессионного соглашения введены в промышленную эксплуатацию современные объекты: мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО в Междуречье и две мусороперегрузочные станции в Александровске и Североморске. Благодаря этому в значительной степени снизился объем полигонного захоронения в северной части региона: размещение ТКО прекратилось на 6 старых свалках. В суровых условиях Крайнего Севера успешно функционирует завод термической обработки отходов. В 2021 году завод ввел в промышленную эксплуатацию линию сортировки отходов и получил лицензию на энергетическую утилизацию. Сейчас завод ТО ТБО является основным утилизатором отходов.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, этих мощностей достаточно для приёма всего регионального ТКО, в связи с чем приняты решения об изменении логистики потоков ТКО и прекращении размещения ТКО ещё на 8 свалках в южной технологической зоне Мурманской области.

«Промышленная инфраструктура обращения с ТКО в регионе сформирована и удовлетворяет существующие потребности», – резюмировала Ирина Очкинадзе.

Вместе с тем правительством региона продолжается проработка перспективных проектов: производство и использование RDF-топлива и техногрунта, переработка резинотехнических изделий, куриного помета, смешанных пластиков и других углеродосодержащих отходов.

В завершении доклада спикер подчеркнула, что мультипликативным эффектом от проводимой работы стало значительное превышение показателей национального проекта «Экология»: «На текущий момент в регионе сортируется более 80% образуемого в Мурманской области ТКО, направляется на утилизацию 33%, на захоронение 67%. Уже к 2024 году показатель сортировки увеличится до 99,7%».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23683/

 

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