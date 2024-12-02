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Мурманская область. Арктика (16+)02.12.24 11:00

К 2027 году АО «Аврора Логистика» планирует построить причал в Мурманске

АО «Аврора Логистика» в конце 2026 года - начале 2027 года планирует построить причал в рамках второго этапа инвестпроекта по возведению в Мурманске базы обеспечения для обслуживания шельфовых арктических проектов.

Об этом на XII форуме «Арктические проекты — сегодня и завтра» в Архангельске сообщил заместитель генерального директора по управлению флотом АО «Аврора Логистика» Олег Лисовой.

Как пишет ИА «ПортНьюс», Олег Лисовой рассказал, что сегодня компания является единственным оператором, который оказывает услуги по обслуживанию шельфовых проектов. В ее распоряжении есть две береговые базы обеспечения: в Мурманске и в порту Холмск (Сахалинская область). Однако работа осложнена тем, что ни в Мурманске, ни в Архангельске нет единого терминала, который бы предоставлял услугу по перевалке и снабжению шельфовых проектов. Поэтому компания в 2023 году приступила к строительству базы обеспечения для обслуживания шельфовых проектов на площадке в 6 га в районе мурманского морского рыбного порта.

«Проект реализуется в три этапа. На первом этапе построена и уже функционирует открытая площадка для хранения трубной продукции», — отметил Олег Лисовой, добавив, что на втором этапе планируется построить причал.

Он пояснил, что в Мурманске недостаточно портовой инфраструктуры, которая соответствовала бы требованиям логистики шельфовых проектов. Причалы должна выдерживать определенную нагрузку, иметь необходимую глубину и возможность постоянно принимать суда, обсуживающие шельфовые проекты, так как судозаходы выполняются каждые два дня.

«Поэтому было принято решение строить свой причал в рамках второго этапа инвестпроекта длиной 150 метров и с глубиной 9 метров. Второй этап планируется завершить к концу 2026 года - началу 2027 года. Сейчас ведётся проектирование. Когда терминал выйдет на полную мощность, он сможет обрабатывать около 1 млн тонн в год. То есть это будет не просто терминал для обслуживания шельфовых проектов, он также сможет обрабатывать в том числе и другие грузы», — рассказал Олег Лисовой.

В рамках третьей очереди будут построены крытый и стеллажный склады и склад для хранения легковоспламеняющихся жидкостей.

 

Фото: https://aurora-logistics.ru/murmansk

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