К 2030 году аварийно-спасательный флот Северного морского пути пополнится 19 судами

В рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2030 года, запланировано строительство 19 судов-спасателей различного назначения и создания трёх береговых баз для базирования данного флота в портах Диксон, Тикси и Певек.

Об этом заявил в ходе форума «Арктика: настоящее и будущее» замруководителя Агентства Денис Ушаков. Его слова приводит корреспондент «Морских вестей России».

В состав нового флота войдут 18 МВт суда ледокольного класса и 7 МВт «спасатели», аналогичные уже работающим «Берингову проливу» и «Мурману».

«Также будет линейка судов поменьше: буксиры-спасатели, противопожарные буксиры, которые будут использоваться в портах, и на тех участках прибрежных акваторий СМП, где в летнее время происходит перевалка грузов в рамках Северного завоза», - отметил замруководителя.

По его словам, в настоящее время подтверждено финансирование программы строительства аварийно-спасательного флота до 2024.

Денис Ушаков добавил, что параллельно со спасательным флотом будут строиться новые гидрографические и лоцмейстерские суда. «Росатом» уже начал модернизацию нескольких судов для дальнейших гидрографических исследований на СМП.