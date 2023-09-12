К 2035 году судоходство по Северному морскому пути будут обеспечивать 21 ледокол

Северный морской путь к 2035 году будет обслуживать 21 ледокол. Об этом в ходе Восточного экономического форума сообщила директор по развитию бизнеса корпорации «Росатом» Екатерина Ляхова.

По её словам, эта группировка обеспечит непрерывное круглогодичное судоходство по СМП. В соответствии с планом идёт строительство ледоколов: три уже работают, четвертый строится, по пятому и шестому приняты необходимые решения, поэтому тот объём ледокольного сопровождения, который запланирован до 2035 года, будет реализован, по крайней мере сегодня есть все основания так полагать.

Также рассматривается возможность строительства четырёх неатомных ледоколов для работы на Севморпути.

Также Екатерина Ляхова рассказала, что на пилотном этапе развития международного транзита по Севморпути планируется построить девять современных контейнеровозов ледового класса: «Уже есть эскизный проект и цифровая модель судна, успешно прошли испытания на чистой воде и в ледовом бассейне – все идёт по плану».

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММП».