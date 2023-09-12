В квартиры мурманчан скоро придёт тепло«Заполярный калейдоскоп» - туристский маршрут из Мурманской области получил звание национального
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.09.23 16:45

К 2035 году судоходство по Северному морскому пути будут обеспечивать 21 ледокол

Северный морской путь к 2035 году будет обслуживать 21 ледокол. Об этом в ходе Восточного экономического форума сообщила директор по развитию бизнеса корпорации «Росатом» Екатерина Ляхова.

По её словам, эта группировка обеспечит непрерывное круглогодичное судоходство по СМП. В соответствии с планом идёт строительство ледоколов: три уже работают, четвертый строится, по пятому и шестому приняты необходимые решения, поэтому тот объём ледокольного сопровождения, который запланирован до 2035 года, будет реализован, по крайней мере сегодня есть все основания так полагать.

Также рассматривается возможность строительства четырёх неатомных ледоколов для работы на Севморпути.

Также Екатерина Ляхова рассказала, что на пилотном этапе развития международного транзита по Севморпути планируется построить девять современных контейнеровозов ледового класса: «Уже есть эскизный проект и цифровая модель судна, успешно прошли испытания на чистой воде и в ледовом бассейне – все идёт по плану».

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММП».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте!как то расплывчато везде пишется,г.Санкт-Петербург 9-12 сентября,а можно ,как то поконкретнее,что бы пройти хоть немного,где и когда???Благодарю! *** Вот ссылка на подробную информацию
Комментарий к новости:Крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и Мончегорске
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Как изменился порядок трудоустройства водителей такси и общественного транспорта - юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)00:10«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области мобилизованным арендаторам окажут дополнительные меры имущественной поддержки-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,97 рубля, доллар похудел на 1,8 рубля-PRO Энергетику (18+)Мурманские котельные готовы к работе в предстоящем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика