К 22 ноября российские рыбаки выловили почти 4,9 млн тонн рыбы

На Северном бассейне рыбаки выловили 425,6 тысячи тонн.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС — подведомственный Росрыболовству), к 22 ноября текущего года общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями достиг почти 4,9 млн тонн — на 10% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

На Северном бассейне рыбаки выловили 425,6 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил почти 509 тысяч тонн — чуть выше уровня прошлого года.

Видео: https://vk.com/video-198760157_456239779