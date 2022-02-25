Мурманская область. Арктика (16+)25.02.22 14:30
К 23 февраля российские рыбаки увеличили вылов почти на 7% — до 674 тысячи тонн водных биоресурсов
Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 23 февраля 2022 года составил 674,3 тысячи тонн, что на 42,6 тысячи тонн или на 6,7% больше уровня 2021 года.
На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 60 тысяч тонн. На промысле трески выловлено 38,5 тысячи тонн, пикши — 13,8 тысячи тонн.
В конвенционных районах, исключительных экономических зонах иностранных государств и открытой части Мирового океана российский рыбодобывающий флот освоил 44,04 тысячи тонн водных биоресурсов.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Виктор
20.02.22 10:33
Шутить изволите. Только за теплоснабжение оплата по однокомнатной квартире увеличилась на 400 руб. (с 1627 до 2042 руб)
Юлия Свекольникова, ростовчанка.
18.02.22 17:00
"Танцоры, выступившие перед гостем праздника Дня кадета, к слову, сойдя со сцены могут без лишних усилий разобрать и собрать на скорость автомат Калашникова. Затем кадеты показали, как умеют оказыват
Юлия Свекольникова, мурманчанка.
18.02.22 16:38
Здравствуйте, Андрей Владимирович! Вам пишет неравнодушная мурманчанка. Пожалуйста, прочтите мой комментарий. И прошу считать его официальным к Вам обращением. МБОУ "Кадетская школа города Мурманска
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Когда МФО отказывает? Интересуемся у эксперта-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 4,17 рубля, доллар ослаб на 3,38 рубля-PRO Энергетику (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» по итогам января 2022 года увеличил собираемость платежей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Государственной Думе состоялось заседание рабочей группы по вопросам обеспечения жильём детей-сирот