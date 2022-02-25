К 23 февраля российские рыбаки увеличили вылов почти на 7% — до 674 тысячи тонн водных биоресурсов

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 23 февраля 2022 года составил 674,3 тысячи тонн, что на 42,6 тысячи тонн или на 6,7% больше уровня 2021 года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 60 тысяч тонн. На промысле трески выловлено 38,5 тысячи тонн, пикши — 13,8 тысячи тонн.

В конвенционных районах, исключительных экономических зонах иностранных государств и открытой части Мирового океана российский рыбодобывающий флот освоил 44,04 тысячи тонн водных биоресурсов.