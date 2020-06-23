К 25 июня аварийный траулер «Норд Трал» доставят в порт Киркенес

Спасательное морское судно «Мурманрыба» 22 июня взяло на буксир аварийный траулер «Норд Трал» (компания-судовладелец сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз «Беломорский рыбак», Мурманская область), сообщает начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

По решению судовладельца судно будет отбуксировано в сторону порта Киркенес, где в нейтральных водах оно будет передано норвежскому буксиру.

Планируется, что «Мурманрыба» с аварийным судном на буксире достигнет границы рано утром 25 июня.