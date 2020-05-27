К 27 мая российские рыбаки добыли около 2,1 млн тонн – на 6,3% больше уровня 2019 года

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 27 мая текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил около 2,1 млн тонн, что почти на 124,6 тысяч тонн, или на 6,3% больше уровня прошлого года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов более чем на 2,2% к уровню прошлого года – почти до 210 тысяч тонн. На промысле трески добыто 146,1 тысячи тонн – на 9,85 тысячи тонн меньше, вылов пикши увеличился на 11,62 тысячи тонн – до 33,46 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл 249,5 тысячи тонн, на 3,4% меньше уровня прошлого года.