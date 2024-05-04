Мурманская область. Арктика (16+)04.05.24 16:00
К 3 мая рыбаки Северного бассейна выловили 182 тысячи тонн рыбы и морепродуктов (+ 9,9%)
Как сообщает Росрыболовство, вылов рыбы и морепродуктов в стране идёт устойчиво и с хорошим темпом в основных бассейнах страны: к маю рыбаки добыли более 1,86 млн тонн.
К 3 мая 2024 года, по данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), общий объём вылова всеми российскими пользователями превысил 1,86 млн тонн - на 3,4% больше уровня 2023 года за аналогичный период.
Рыбаки Северного бассейна выловили 182 тысячи тонн рыбы и морепродуктов (+ 9,9%).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 106,5 тысячи тонн.
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