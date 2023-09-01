К 31 августа на Северном бассейне рыбаки выловили 335,8 тысячи тонн рыбы

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил 379 тысяч тонн — почти на 8% выше уровня соответствующего периода 2022 года.

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства к 31 августа 2023 года общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 3,74 млн тонн, что на 12,4% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

На Северном бассейне рыбаки выловили 335,8 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил 379 тысяч тонн — почти на 8% выше уровня соответствующего периода 2022 года.

Рыбная продукция бесперебойно поступает на внутренний рынок, сообщает Росрыболовство.

Видео: https://vk.com/video-198760157_456239745