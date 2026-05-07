К 4 мая рыбаки Северного бассейна добыли 123,5 тысячи тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года и на 4 мая вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями превысил 1796,8 тысячи тонн.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна в отчётный период добыли 123,5 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 62,1 тысячи тонн; пикши – 30,9 тысячи тонн (+9,1 тысячи тонн к уровню 2025 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 99,706 тысячи тонн водных биоресурсов.