К 76-летию Великой Победы в заполярных муниципалитетах установлены фотозоны «Звезда»
К празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в муниципалитетах Мурманской области установлены фотозоны «Звезда». Конструкции изготовлены АНО «Мурманконгресс» по поручению главы региона Андрея Чибиса.
Фотозона представляет из себя прямоугольную 5-метровую стену с аркой в форме звезды, поверхность конструкции украшают фото участников Великой Отечественной войны в Заполярье: Виктора Котельникова – командира подводной лодки Северного флота «К-22»; Сергея Коршуновича – героя Советского Союза, командира 2-го дивизиона Бригады торпедных катеров Северного флота; Дмитрия Реутова – лётчика-североморца 2-го гвардейского истребительного авиаполка Северного флота; Петра Сгибнева – лётчика 2-го гвардейского смешанного авиационного Краснознаменного полка им. Бориса Сафонова.
Всего изготовлено 17 конструкций, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.