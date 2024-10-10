К 8 октября на Северном бассейне рыбаки добыли 372,4 тысячи тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями к 8 октября 2024 года превысил 3,9 млн тонн (3946,6 тысячи тонн).

На Северном бассейне рыбаки добыли за этот период 372,4 тысячи тонн, в том числе трески – 193,3 тысячи тонн; пикши – 47 тысяч тонн; мойвы – 51,7 тысячи тонн (+28,6 тысячи тонн к уровня 2023 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 394,193 тысячи тонн морепродуктов.

Продукция из свежих уловов в приоритетном порядке поступает на внутренний рынок, отмечает объединенная пресс-служба Росрыболовства.

https://fish.gov.ru/otrasl-v-tsifrakh/2024/10/08/ulov-rossijskih-rybakov-priblizhaetsya-k-4-mln-tonn/