К 80-летию Победы подстанции «Россети Северо-Запад» присвоено имя Героя Советского Союза – Ивана Васильевича Бочкова

В юбилейный год Великой Победы компания «Россети» присваивает своим энергообъектам имена участников Великой Отечественной войны. В Мурманске таким объектом стала подстанция №5 – ей присвоено имя Героя Советского Союза Ивана Васильевича Бочкова. Теперь у входа на территорию объекта установлена памятная стела в честь подвига легендарного лётчика.

В торжественном мероприятии приняла участие заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алла Истомина.

«Большая честь присутствовать сегодня на этом мероприятии – присвоении подстанции «Россети Северо-Запад» имени великого лётчика, защитника советского Заполярья Ивана Васильевича Бочкова. Война встретила его в должности лейтенанта и с первых дней войны он защищал мурманское небо. Несмотря на то, что за его жизнь врагом была объявлена награда, Иван Васильевич каждый раз возвращался невредимым. Погиб Герой Советского Союза, пожертвовав собой, защищая друга. От имени правительства и губернатора Андрея Чибиса благодарю руководство «Россети Северо-Запад» за вклад в сохранение памяти о героях, смелых, самоотверженных, стойких, о тех, кто спас нашу родину от немецко-фашистских захватчиков. Желаю крепкого здоровья ветеранам, труженикам тыла, детям войны, а нам – достойно хранить наследие и передавать его будущим поколениям», – обратилась к присутствующим Алла Истомина.

Подстанция №5 в годы войны, несмотря на постоянные бомбардировки продолжала осуществлять бесперебойное электроснабжение Мурманского порта и объектов железнодорожной инфраструктуры, участвующих в разгрузке союзнических арктических караванов. Немало героических работников, не призванных в ряды армии, погибло и получило боевые ранения на своих рабочих местах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/