К 80-летию снятия блокады Ленинграда в учреждениях культуры Мурманской области пройдут тематические мероприятия

В этом году отмечается 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда. В память об этом событии в последнюю декаду января в учреждениях культуры Мурманской области проходят тематические мероприятия.

21 января в областном краеведческом музее открылась выставка «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился. Письма ленинградских ребят». Экспозиция познакомит гостей музея с почтовыми карточками, открытками и письмами, написанными в годы Великой Отечественной войны, а также репродукциями работ ленинградского художника Алексея Пахомова.

24 января в учреждении пройдёт лекция «Всё для Победы». Начало мероприятия – в 15.00.

25 января в 13.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея начнётся мероприятие «День воинской славы», на котором расскажут о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного Ленинграда.

Областная детско-юношеская библиотека до 26 января приглашает присоединиться к всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» на занятии «Дорога жизни». Юным северянам расскажут о том, как непросто жилось в Ленинграде во время блокады. До 29 января можно принять участие в тематическом часе мужества в отделе детского чтения, а до 31 января в отделе электронных ресурсов по предварительной записи будет проводиться информ-досье «Маршем – марш, за боем – новый бой!».

Команда Мурманского областного дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проведёт тематические уроки мужества в мурманских школах. Артисты клуба авторской песни, работающего на базе ДК, станут участниками вечера-встречи общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

Как сообщает региональное Министерство культуры, тематические мероприятия также будут проводиться до конца января в муниципальных учреждениях культуры по всему Кольскому Заполярью – библиотеки, музеи, дома и Дворцы культуры приглашают северян на памятные часы и лекции. Подробную информацию о мероприятиях можно найти на официальных сайтах и страницах учреждений культуры в социальных сетях.

Фото: https://gov-murman.ru