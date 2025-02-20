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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.25 08:45

К 80-летию Великой Победы: майский репертуар спектаклей и концертов Мурманского областного театра кукол

К празднованию 80-летия Великой Победы Мурманский областной театр кукол подготовил насыщенную программу, события которой состоятся в первой декаде мая.

6 мая - 19.00 — спектакль «Эшелон» (12+) по произведениям Виктора Астафьева, Николая Никулина, Даниила Гранина.

7 мая - 19.00 — спектакль «Горькая память войны» (7+) по воспоминаниям детей, прошедших тяжёлые испытания Великой Отечественной войной.

8 мая - 19.00 — театрализованный концерт «Стоит над горою Алёша» (12+).  9 мая – 11.00-15.00 - праздничный концерт для всех горожан в театральном сквере. Вход свободный.

10 и 11 мая - 11.00 и 13.30 — Премьера! Спектакль «Мальчиш-Кибальчиш» (8+) по мотивам повести Аркадия Гайдара.

 

 

Фото (Олег ФИЛОНОК): https.//vk.com/murmanpuppet?z=photo-11868529_457257350%2Fb7fd566b7166dc208e

 

 

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