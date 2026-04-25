К 80-летнему юбилею передачи на вечное хранение в Музее истории города Мончегорска представлена историческая реликвия

В Мончегорском Музее истории города открылась выставка, посвящённая уникальному экспонату — переходящему Красному знамени Государственного комитета обороны СССР, которое в апреле 2026 года отмечает 80-летие передачи на вечное хранение коллективу мончегорского комбината «Североникель». Эта реликвия стала символом трудового подвига северян в годы Великой Отечественной войны.

В марте 1945 года комбинат был удостоен переходящего знамени ГКО за выдающиеся производственные достижения и удерживал его 14 месяцев подряд, что стало примером высочайшей организации труда и самоотверженности коллектива. Всего знамя присуждалось комбинату 14 раз, а весной 1946 года было передано Государственным комитетом обороны СССР предприятию на вечное хранение, как знак признания трудового героизма его работников. Все эти годы знамя хранилось на предприятии, и накануне 80-летия этого события реликвия временно передана Кольской ГМК в музей, чтобы жители и гости города могли увидеть и познакомиться с уникальной реликвией.

«В музее также представлена телеграмма, отправленная наркомом цветной металлургии СССР Петром Фадеевичем Ломако коллективу комбината. В ней содержатся пожелания повышения эффективности труда, снижению производственного травматизма и улучшению качества продукции. Все эти заветы остаются актуальными и сегодня, и наш коллектив может с гордостью назвать себя достойным наследником поколения победителей», — отметил Максим Иванов, заместитель генерального директора Кольской ГМК, депутат Мурманской областной Думы.

Как рассказала начальник отдела культуры, молодёжной политики и взаимодействия с общественными объединениями администрации города Мончегорска Иванна Сорокина, в тяжёлые военные годы работники комбината обеспечивали страну необходимой продукцией. Более трех тысяч человек были удостоены медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Выставочный экспонат — не просто исторический артефакт, а свидетель эпохи, напоминающий о том, что Победа была достигнута совместными усилиями бойцов фронта и Героев тыла.

Вручение Красного знамени ГКО стало одним из главных оснований присуждения Мончегорску Президентом РФ В.В. Путиным в 2021 году почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Увидеть знамя жители и гости города смогут до 19 мая в часы работы музея.

