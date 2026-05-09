К 81-годовщине великой Победы в школах и колледжах Мурманской области открыли муралы и «Парты Героя»

В образовательных организациях Мурманской области в День единых действий открылись «Парты Героя» и муралы в рамках патриотического проекта «Лица героев». Акции приурочены к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и направлены на сохранение исторической памяти, воспитание уважения к подвигу защитников Отечества и формирование у молодёжи чувства гордости за свою страну.

В Доме детского творчества №2 города Заполярного открыли «Парту Героя», посвящённую Герою Советского Союза Анатолию Бредову – участнику Великой Отечественной войны и Печенгской операции 1944 года.

В этот же день в образовательных организациях региона открыли три новых мурала в рамках проекта «Лица героев». В Ковдорском политехническом колледже появился мурал, посвящённый участнику специальной военной операции Артёму Шурко, награждённому орденом Мужества посмертно. В Кольском медицинском колледже в Апатитах увековечили память Героя Советского Союза, участницы Великой Отечественной войны Веры Кащеевой. В центре образования «Лапландия» в Мурманске открыли мурал в честь Героя Советского Союза Василия Кислякова – защитника Заполярья и участника Великой Отечественной войны.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, совместный проект Минпросвещения и партии «Единая Россия» «Лица героев» действует в Мурманской области с 2023 года в рамках федерального проекта «Новая школа» по решению губернатора Андрея Чибиса. В образовательных пространствах размещают изображения и информацию о героях, вошедших в историю страны и ставших примером мужества, самоотверженности и служения Родине. На сегодняшний день в регионе открыто 112 муралов, посвящённых в том числе участникам специальной военной операции и Героям России. Проект охватывает более 100 тысяч обучающихся и является важной частью системной работы по патриотическому воспитанию, которая ведётся в регионе в рамках народной программы «На Севере — жить!». Проект «Парта Героя» сегодня реализуется во всех школах и колледжах региона. Всего в Мурманской области установлено 203 «Парты Героя».

