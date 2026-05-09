К 81-годовщине великой Победы в школах и колледжах Мурманской области открыли муралы и «Парты Героя»День Победы — главный праздник для трёх из четырёх россиян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.05.26 11:00

К 81-годовщине великой Победы в школах и колледжах Мурманской области открыли муралы и «Парты Героя»

В образовательных организациях Мурманской области в День единых действий открылись «Парты Героя» и муралы в рамках патриотического проекта «Лица героев». Акции приурочены к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и направлены на сохранение исторической памяти, воспитание уважения к подвигу защитников Отечества и формирование у молодёжи чувства гордости за свою страну.

В Доме детского творчества №2 города Заполярного открыли «Парту Героя», посвящённую Герою Советского Союза Анатолию Бредову – участнику Великой Отечественной войны и Печенгской операции 1944 года.

В этот же день в образовательных организациях региона открыли три новых мурала в рамках проекта «Лица героев». В Ковдорском политехническом колледже появился мурал, посвящённый участнику специальной военной операции Артёму Шурко, награждённому орденом Мужества посмертно. В Кольском медицинском колледже в Апатитах увековечили память Героя Советского Союза, участницы Великой Отечественной войны Веры Кащеевой. В центре образования «Лапландия» в Мурманске открыли мурал в честь Героя Советского Союза Василия Кислякова – защитника Заполярья и участника Великой Отечественной войны.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, совместный проект Минпросвещения и партии «Единая Россия» «Лица героев» действует в Мурманской области с 2023 года в рамках федерального проекта «Новая школа» по решению губернатора Андрея Чибиса. В образовательных пространствах размещают изображения и информацию о героях, вошедших в историю страны и ставших примером мужества, самоотверженности и служения Родине. На сегодняшний день в регионе открыто 112 муралов, посвящённых в том числе участникам специальной военной операции и Героям России. Проект охватывает более 100 тысяч обучающихся и является важной частью системной работы по патриотическому воспитанию, которая ведётся в регионе в рамках народной программы «На Севере — жить!». Проект «Парта Героя» сегодня реализуется во всех школах и колледжах региона. Всего в Мурманской области установлено 203 «Парты Героя».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567324/#&gid=1&pid=3

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)hh.ru выяснил, что хотят прокачать мурманчане: цифровые навыки и работа в «1С» лидируют, но выбор сильно зависит от пола, возраста
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире12:25Гала-концерт X Международного фестиваля народной песни «Добровидение». '2025 (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Еще о войне». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Доля убыточных банков в январе–феврале 2026 года выросла-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 66 копеек, доллара снизился на 32 копейки-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам взаимодействия с управляющими компаниями-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять