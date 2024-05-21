К 86-летию со дня образования Мурманской области в регионе запланировано свыше 300 культурно-просветительских событий

28 мая Мурманская область отметит 86-летие со дня образования. К знаменательной дате по всему Кольскому Заполярью, включая областной центр, запланировано свыше 300 культурных и просветительских мероприятий, участниками которых станут почти 80 тысяч северян.

Традиционно на площадках муниципальных учреждений культуры пройдут праздничные концерты и выставки, краеведческие викторины и творческие конкурсы. Например, в Полярных Зорях и Островном пройдут яркие концерты местных самодеятельных артистов. В городском историко-краеведческом музее Полярного откроется выставка из фондов Мурманского областного краеведческого музея, материалы которой собраны в ходе исследовательских экспедиций. В Центральной городской библиотеке Апатитов напишут краеведческий диктант. А в Кольском районе подведут итоги конкурса художественного творчества, в котором принимают участие сотни юных северян. Во многих муниципалитетах запланированы детские развлекательные уличные игровые программы.

«В этом году к празднованию годовщины образования Мурманской области также приурочен комплекс мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности. Напомню, что этот праздник с богатой историей зародился в далеком 1986 году именно в нашем регионе по инициативе писателя Виталия Маслова, и с тех пор он является одним из наиболее значимых культурных событий для всей Мурманской области. В муниципальных библиотеках пройдут тематические познавательные часы, лекции, викторины и поэтические чтения – всего более 120 событий», - рассказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Ключевыми событиями программы станут традиционный праздник «Слово» на площади Первоучителей у областной научной библиотеки и праздничный хоровой концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры в областной филармонии, на котором пройдет торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской Арктической литературной премии имени Виталия Семёновича Маслова.

Областные учреждения культуры также подготовили тематическую программу мероприятий, приуроченную к празднованию дня образования Мурманской области.

Об истории и традициях родного края расскажут библиотечные активности: в областной детско-юношеской библиотеке юные северяне смогут принять участие в интерактивной краеведческой игре и смастерить поделку в региональной стилистике, в областной научной библиотеке будут работать тематические книжные выставки, а областная библиотека для слепых проведет викторину, которая поможет проверить и расширить свои знания о природе, истории и культуре Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в преддверии знаменательной даты в областном краеведческом музее начнет работу выставка «Арктика. От падения до взлета». Она также приурочена к памятным датам, связанным с историей освоения Арктики и Северного морского пути, в создании выставки использовались фонды Государственного исторического музея, Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Ильи Глазунова, Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук.

«Одним из ключевых событий программы станет торжественное мероприятие, посвящённое Дню образования Мурманской области. На сцене драматического театра выступят лучшие творческие коллективы Кольского Заполярья и артисты прославленного Ансамбля песни и пляски Северного флота, а отличившимся северянам будут по традиции вручены почетные награды. Хочу отметить, что это мероприятие также станет ярким финальным аккордом программы первого дня проведения масштабного культурно-делового события, которое состоится в Мурманской области с 24 по 26 мая – форума «КультАрктика», – отметила глава профильного ведомства.

Фото: https://gov-murman.ru