К действующему курсу американская валюта снизилась на 47,93 копейки, евро - на 69,5 копейки

По данным Московской биржи, доллар США незначительно изменился на утром в среду, рубль не проявил заметных движений на фоне противоречивых внешних сигналов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,88 рубля (-2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 52,65 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар начал немного расти, евро торгуется вблизи закрытия предыдущей сессии.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 89,9247 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар вырос на 2,72 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 1,25 копейки и составил 98,2875 рубля.

К действующему официальному курсу американская валюта снизилась на 47,93 копейки, евро - на 69,5 копейки.