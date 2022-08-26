К дорожным работам претензий нет, а вот сроки не выдерживаются

В Кировске в этом сезоне сразу несколько подрядных организаций занимаются ремонтом улично-дорожной сети, в том числе и тротуаров. На улице Ленинградской асфальтирование тротуара завершено и вскоре начнётся асфальтирование проезжей части.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, второй подрядчик, делающий ряд тротуаров по проспекту Ленина в микрорайоне Кукисвумчорр, а также на улице Мира, ведёт подготовительные работы.

Глава администрации Кировска Юрий Кузин проконтролировал работы по замене асфальтового покрытия тротуаров на Ленинградской и на Мира.

— Непосредственно по отсыпке и укладке асфальта, а также по разуклонке и прочим техническим нюансам замечаний нет. Основные претензии к подрядчику связаны с тем, что не выдержаны сроки. Причина - большо объём дорожных работ по всей области. Поэтому подрядчик переходит с одного муниципалитета на другой, — отметил первый заместитель главы администрации Александр Николаев.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265489%2Fwall-148376343_55475