К ходу подготовки к 75-летию Победы в Кольском районе есть вопросы у главы

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава Кольского района Андрей Малхасян вчера продолжили проверку готовности городского поселения Кола к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что основные мероприятия перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, город должен встретить 9 Мая чистым и ухоженным.

Первым проверенным объектом стал памятник военному лётчику Виктору Миронову на проспекте Миронова. Уборка здесь уже началась, остались недоработанными некоторые моменты по благоустройству территории.

Проверили главы и состояние дворовых территорий на проспекте Миронова.

- Где-то во дворах уже чисто и сухо, и мы обязательно похвалим управляющие компании на совещании. Но по некоторым дворам и их состоянию есть много вопросов, есть вопросы по очистке мусорных площадок, не вывезен крупногабаритный мусор и старые покрышки. Поэтому необходимо принимать срочные меры, и мы дадим жесткие указания тем управляющим компаниям, которые еще не приступили к работе, — подчеркнул Александр Лихолат.

Идут работы по уборке и на главном городском мемориале Кольскому Алёше. Осмотрев территорию мемориала, главы возложили цветы к мемориальным плитам и памятнику военным лётчикам. 9 мая здесь состоится памятное мероприятие с участием небольшой официальной делегации.

Также руководители района посмотрели на ход строительства моста через реку Тулома. Работы ведутся по плану.