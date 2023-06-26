К испытательному сроку при приеме на работу россияне относятся с пониманием

Испытательный срок на новой работе россияне проходят спокойно и с пониманием, лишь каждый восьмой в этот период чувствуют себя некомфортно. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором принимали участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

44% россиян относятся к испытательному сроку при приёме на работу спокойно, 39% — с пониманием. «Проверка не только сотрудника, но и работодателя, этот срок испытательный для обеих сторон»; «Это единственный нормальный способ определить подходят ли сотрудник и компания друг другу», — пишут респонденты. У 12% период испытательного срока вызывает негативные эмоции: «С опытом больше 25 лет по специальности — это просто неуважение»; «Чтобы понять, на что способен человек, достаточно 3 дня, а не 3 месяца». За год отношение россиян к испытательному сроку изменилось незначительно: спокойных отзывов стало меньше на 4 процентных пункта, отрицательных — больше на 2 п.п.

Мужчины чаще женщин относятся к испытательному сроку с неодобрением: 14% против 10% соответственно. Из-за подобного способа проверки кандидатов раздражаются 16% тех, у кого опыта прохождения испытательного срока ещё не было. Интересно, что практически в равной степени наличие испытательного срока не одобряют как те, кто зарабатывает ниже среднего, так и те, кто получает от 80 тысяч рублей в месяц (16 и 15% соответственно).

Время проведения опроса: 19—21 июня 2023 года.