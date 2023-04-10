К капитальному ремонту средней школы №1 в Североморске пристальное внимание

10 апреля председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, его заместитель Евгения Гордеева и депутат Сергей Сипягин проверили ход работ по капитальному ремонту средней школы №1, который проводится в рамках проекта «Новая школа», поддержанный губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и правительством Мурманской школы.

На капитальный ремонт средней школы, который должен завершиться к началу нового учебного года, выделен 151 миллион рублей.

Компания ООО «Вертикаль», которая занимается капремонтом, в период весенних каникул выполнила работы по замене оконных рам на стеклопакеты в зале школьной столовой, в гардеробе и в двух кабинетах.

Директор школы Елена Шевченко довольна качеством выполняемых работ.

Всего в ходе капитального ремонта предстоит замена 54 оконных переплётов на стеклопакеты, фасад будет облицован плиткой, новый облик приобретёт входная группа, будет выполнен частичный ремонт кровли, спортзала, комнаты инициатив, столовой, коридоров и полов. Приличный объём работ запланирован и по благоустройству дворовой территории. Не теряя времени, уже частично закупили новую мебель.

Евгений Алексеев отметил, что в 2023 году в Североморске в рамках программы «Новая школа» будет выполнен капитальный ремонт в средних школах №№1, 2, и 12.

«Расходование бюджетных средств и качество выполнения капитального ремонта должно находиться под постоянным контролем. Кроме этого, возникают проблемы, которые необходимо оперативно решать, помогать, чтобы капитальный ремонт был завершён качественно и в срок. Именно поэтому депутаты проводят рейды по объектам капитального ремонта», - сказал Евгений Алексеев.

Депутат Сергей Сипягин, на избирательном округе которого находится школа №1, подчеркнул, что сроки ремонта сжатые, поэтому придётся наведываться в школу чаше, контролируя сроки выполнения работ.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/