К кассам самообслуживания в супермаркетах быстрее привыкает молодёжь

В условиях нехватки линейного персонала ритейлеры активно внедряют кассы самообслуживания. Сегодня 47% россиян предпочитают оплачивать покупки на КСО, и столько же — у кассира. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В ноябре 2025 года сфера розничной торговли находится на первом месте по числу вакансий (данные по РФ). На фоне снижения числа вакансий по российскому рынку труда в целом показательно, что в ритейле спрос на персонал снизился меньше, чем по всему рынку. При этом прирост количества резюме в сфере розничной торговли значительно ниже, чем по рынку труда в целом. 8 из 10 торговых предприятий характеризуют ситуацию с подбором персонала как кадровый голод.

Активное внедрение ритейлерами касс самообслуживания — во многом следствие дефицита персонала. Сегодня 47% россиян предпочитают оплачивать покупки на КСО, и столько же — у кассира, а еще в прошлом году традиционные кассы имели преимущество (44 и 50% голосов соответственно).

Среди представителей сильного пола традиционный формат оплаты остаётся более популярным: 52% мужчин выбирают расплачиваться у кассира, в то время как КСО отдают предпочтение 42%. Среди женщин картина кардинально иная: 58% предпочитают самостоятельно сканировать товары, и только 36% — пойти к кассиру.

Среди россиян до 35 лет сторонников технологичных решений больше всего: 69% выбирают самообслуживание, и лишь каждый четвертый (25%) — кассира. Причём молодёжь привыкает к терминалам самостоятельной оплаты быстрее тех, кто старше: в 2024 году КСО выбирали 52% респондентов моложе 35 лет, традиционные кассы — 41%. Среди опрошенных 35—45 лет сейчас 49% — за КСО и 45% — за кассира. Среди россиян старше 45 лет популярнее традиционный формат: 56% пойдут к кассиру, и только 38% — к терминалам.

Россияне с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц предпочитают оплачивать покупки в традиционном формате (56%), а среди тех, кто зарабатывает меньше, обычные кассы и КСО имеют поровну сторонников.

Время проведения опроса: 17—21 ноября 2025 года.