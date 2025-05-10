К кладовым Арктики подбираем «атомные ключи»

На VI Мурманском международном арктическом форуме – 2025 «Арктика – территория диалога», состоявшемся 26-27 марта 2025 года в Мурманске с участием Президента России Владимира Путина, при важности всех других тем, особое внимание было уделено Северному морскому пути.

Выступая на пленарном заседании, Владимир Путин подчеркнул: «Северный морской путь должен стать ключевым участком Трансарктического транспортного коридора, который пройдёт от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Он призван соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным, экономически выгодным маршрутом».

Напомнил он и о значении Арктической зоны для России, на которую приходится свыше четверти территории нашей страны, работают два с половиной миллиона россиян, формируется семь процентов ВВП России и около одиннадцати процентов экспорта. И этот регион, по его мнению, имеет колоссальные перспективы для развития.

Определяющая роль СССР и России в освоении Арктики

В своём выступлении на пленарном заседании Президент России подчеркнул, что «атомный ледокольный флот России, как известно, играет определяющую роль в освоении арктических судоходных трасс, Арктики в целом».

И это действительно так. Значение атомного ледокольного флота велико для развития арктического региона. Они обеспечивают вывоз сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ» и проекта «Арктик СПГ-2». На полуострове Таймыр компания «Роснефть» реализует проект «Восток Ойл» с перспективами вывоза до 100 миллионов тонн нефти в год, для чего построен нефтепорт «Бухта Север». С этого же полуострова планируется вывозить уголь. Морским путём вывозится нефть через терминалы «Варандей», компании «Лукойл» и «Ворота Арктики», компании «Газпром нефть», с МЛСП «Приразломная».

С каждым годом увеличивается грузопоток по Северному морскому пути, в том числе транзитных грузов. Да и о северном завозе для населённых пунктов островов и посёлков арктического побережья никто не забывает.

По планам развития Севморпути на период до 2035 года, который объединяет в себе свыше 150 мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры, предполагается, что он станет драйвером развития Арктики на ближайшее десятилетие, а грузопоток к 2030 году превысит 100 миллионов тонн в год, а к 2035 году – 150 миллионов тонн.

Эти вопросы обсуждались на заседании «Северный морской путь в Арктике» специально созданной комиссии Государственного Совета

Среди приоритетных задач по освоению Арктики Владимир Путин на первое место поставил развитие атомного ледокольного флота. В частности, он сказал: «Уже сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире. Нам нужно усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России – ни у кого в мире такого флота нет».

Владимир Путин в этот же вечер посетил ФГУП «Атомфлот», где в Штабе морских операций заслушал доклад генерального директора «ГлавСевморпуть» Сергея Зыбко и вышел на связь с капитаном атомного ледокола «Арктика» Александром Скрябиным, который обращаясь к Владимиру Путину сказал: «Обеспечить эффективную эксплуатацию Северного морского пути в таких суровых условиях можно только с помощью атомного ледокольного флота. Ледоколы нового поколения лучше предыдущих по маневренности, а соответственно, по проходимости. Проекту 22220 нет равных».

Нельзя не отметить, что атомным ледоколам помогают в Арктике ледокольные буксиры и первый неатомный ледокол «Обь», входящие в «Портофлот» ФГУП «Атомфлот».

В ноябре 2014 года был подписан договор на оказание услуг портофлота сроком до 31 декабря 2040 года. За свой счёт, а это более 205 миллионов долларов, ФГУП «Атомфлот» построил пять судов портового флота для круглогодичного оказания услуг по портовому обслуживанию танкеров-газовозов.

Ледокол «Обь» был построен на ПАО «Выборгский судостроительный завод», а буксиры ледового класса «Пур» и «Тамбей», ледокольные буксиры «Юрибей» и «Надым» - на ООО «Краншип».

К 2030 году группировку ледокольного флота в Арктике должны представлять семь атомных ледоколов проекта 22220, атомный ледокол «50 лет Победы», головной атомный ледокол проекта 10510 «Россия» и четыре неатомных ледокола.

Если первые серийные ледоколы «Сибирь» и «Урал» строились за счёт государственного финансирования, то уже при заключении договора на строительство атомных ледоколов «Якутия» и «Чукотка» применили схему смешанного финансирования: 45% за счёт федерального бюджета, остальное за счёт «Росатома» и банка «ВТБ». Стоимость строительства одного ледокола оценивалась в 51 миллиард рублей. Три четверти суммы отойдут подрядчикам, среди которых наиболее крупные ОКБМ имени И.И. Африкантова, Кировский завод, «Электрорадиоавтоматика» и другие. Оба ледокола застрахованы на сумму 48 миллиардов рублей.

В контрактах на строительство ледоколов «Якутия» и «Чукотка» были прописаны обязательства о регистрации в Российском международном регистре судов с нулевым НДС, что определит последующую прибыль.

5-й и 6-й атомные ледоколы «Ленинград» и «Сталинград», а также многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания (МСАТО) «Владимир Воробьев», проекта 22770 будут строиться из расчёта – 50% за счёт федерального бюджета, а это 70 миллиардов рублей, и 50% - за счёт «Росатома». На 100% будет оплачено из федерального бюджета строительство атомного ледокола типа «Лидер», первый из которых получил название «Россия», проекта 10510. Всего планируется построить 3 таких ледокола.

Во время визита Владимира Путина в Мурманск он отметил, что Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире, но эти позиции нужно усиливать, вводить в строй ледоколы нового поколения. «Ни у кого в мире такого флота нет», - подчеркнул Владимир Путин.

В Штабе морских операций ФГУП «Атомфлот» состоялся многообещающий разговор. Владимир Путин спрашивает у Алексея Лихачева: «Сколько у нас сейчас строится?», - имея в виду атомные ледоколы.

А. Лихачев: «Четыре работают, четыре строятся».

В. Путин: «А ещё пятый должен быть, да?» (имелся в виду атомный ледокол «Якутия», который в апреле прибыл в Мурманск и почти сразу ушёл в Арктику).

А. Лихачев: «Да. У нас «Ленинград», «Сталинград» в активной стадии строительства. Мы просим ещё два, седьмой и восьмой».

Это вселяет надежду на то, что серия ледоколов 22220 будет продолжена. И их хватил для выполнения задач по ледокольному обеспечению судоходства по СМП и обеспечения работы отечественных компаний в Арктике.

Выступая в декабре 2022 года на пленарном заседании XII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» заместитель генерального директора ГК «Росатом» - директор Дирекции Севморпути Вячеслав Рукша сказал, что группировка ледоколов на Севморпути должна достигнуть 17 судов к 2030 году и 22 судов к 2035 году. 17 ледоколов смогут обслуживать грузопоток не менее 150 миллионов тонн.

Это будут не только атомные, но и дизель-электрические ледоколы. Сейчас в России насчитывается 27 дизель-электрических ледоколов, находящихся в собственности «Атомфлота», «Росморпорта», нефтегазовых компаний и «Норильского никеля».

Следует напомнить, как рождался проект строительства новых атомных ледоколов. И это сделал глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев: «Ваш визит в 2000 году, в апреле, когда вы посетили ледокол «Россия», дал в том числе и поручение разрабатывать ледокол проекта 22220», - сказал он.

От проекта 92М, 10520, 10521, 10580, к 22220 и 10510

Автору этих строк во период работы в пресс-службе Мурманского морского пароходства, в доверительном управлении которого находился атомный ледокольный флот, довелось побывать на атомных ледоколах «Ленин», проекта 92, на атомных ледоколах «Арктика», «Сибирь» (проект 10520), «Россия», «Советский Союз», «Ямал» (проект 10521), «50 лет Победы» (модифицированный проект 10521), мелкосидящих атомных ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» (проект 10580) и атомном лихтеровозе «Севморпуть» (проект 10081), общаться с многими капитанами атомных ледоколов, в том числе с Героями Социалистического Труда Борисом Соколовым, Юрием Кучиевым, Анатолием Ламеховым, их учениками и коллегами, которые любили повторять с законным на то правом, что их меньше, чем космонавтов.

С тех пор прошло почти четверть века, и на смену атомным ледоколам типа «Арктика» (проектов 10520, 10521), «Таймыр» и «Вайгач» (проекта 10580), которые выработав свой ресурс постепенно выводятся в отстой и утилизируются, стали поступать новейшие универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220. Головным судном этого проекта стала «Арктика», а первым серийным атомным ледоколом «Сибирь». За ней последовали «Урал», «Якутия», а в не столь отдаленной перспективе «Чукотка», «Ленинград», «Сталинград» и «Россия», проекта 10510 «Лидер». Планируется, что все они вступят в строй, когда последний из предыдущей серии атомных ледоколов «50 лет Победы» в 2035 году будет выведен из эксплуатации.

Двухосадочный означает, что, используя переменную осадку, он может работать и на глубокой воде в море, и на мелководье сибирских рек.

Ледокол проекта 22220 имеет длину 173,3 метра, ширина 34 метра, высоту 59,3 метра, осадку 9,03 метра, водоизмещение 26771 тонну, два атомных реактора РИТМ-200 мощностью 175 МВт со сроком перезарядки 5-7 лет и ресурсом работы 320 тысяч часов, что в два раза больше, чем у реакторов, стоявших на предыдущих сериях ледоколов с лёдопроходимостью 3 метра. Такой ледокол, следуя во льдах, прокладывает за собой канал шириной 37 метров. Скорость хода при толщине льда 1,5 метра – 12 узлов.

Конкуренты дышат в корму, или Проект 22220 - непростое рождение шедевра

Путь к созданию атомных ледоколов проекта 22220 был сложным. Разрушенная «реформами» и приватизацией промышленность никак не могла достроить даже атомный ледокол «50 лет Победы». Он был заложен 4 октября 1989 года, но средств на его достройку не было. Как говорится, лёд тронулся, когда 5 апреля 2000 года на борту атомного ледокола «Россия» Президенту России Владимиру Путину генеральный директор Мурманского морского пароходства Вячеслав Рукша, в доверительном управлении которого находился атомный ледокольный флот, доложил о его плачевном состоянии. Тогда были решены вопросы о выделении средств на продление ресурса АППУ действующих ледоколов, на достройку атомного ледокола «50 лет Победы», флаг на котором был поднят 23 марта 2007 года, начались подвижки в решении вопросов начала проектирования атомных ледоколов следующего поколения.

Требовалось создать двухосадочный ледокол, который смог бы заменить выводимые из эксплуатации линейные атомные ледоколы типа «Арктика» и мелкосидящие «Таймыр» и «Вайгач». Было принято решение разработать проект ледокола на основе самых последних достижений и технических решений, новой элементной базе, начиная с атомной, паротурбиной установок.

Огромен вклад в проектирование ледокола внесли главный конструктор АО «ЦКБ «Айсберг» Владимир Воробьев, руководитель ЗАО «ЦНИИМФ» Всеволод Пересыпкин, многие учёные и конструкторы-кораблестроители.

Ядерную энергетическую установку разрабатывало ОКБМ им. И.И. Африкантова, паротурбинную установку Калужский турбинный завод. Форма обвода корпуса испытывалась в ледовом бассейне фирмы «Aker Arctic» в Финляндии и в ЦНИИ им. А.Н. Крылова.

Проектирование ледокола ЛК-60 было завершено в 2009 году, но лишь в 2012 году был объявлен конкурс на определение завода-строителя головного универсального атомного ледокола проекта 22220. 29 июня 2012 года было принято решение правительства России №660 от «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство головного универсального атомного ледокола», а в сентябре 2012 года заключён контракт с Балтийским заводом. Проектный срок службы новых ледоколов был заложен 40 лет, что на 15 лет превышало срок службы предыдущих ледоколов.

Министерство транспорта РФ запланировало строительство трёх универсальных атомных ледоколов класса Icebreaker 9 А2 мощностью 60 МВт. Почему именно трёх ледоколов? Уже тогда решался вопрос о бурном развитии промышленности арктического региона, появления завода «Ямал СПГ», реализации крупномасштабных проектов по добыче углеводородного сырья. Стоимость строительства первых атомных ледоколов была определена в сумме 84,4 миллиарда рублей.

Закладка первого атомного ледокола проекта 22220 нареченного «Арктика», состоялась 5 ноября 2013 года. Строительство ледоколов этого проекта осложнилось введением в 2014 году санкций против России. Но, несмотря на все сложности, ледоколы строились и строятся, причеё почти на 100% они состоят из российских комплектующих.

Флаг на головном ледоколе «Арктика» был поднят 21 октября 2020 года. А затем наступил черед строительства и ввода в строй первого серийного ледокола проекта 22220 «Сибирь». Контракт на его строительство был заключён в мае 2014 года, а закладка осуществлена в мае 2015 года. 22 сентября 2017 года «Сибирь» была спущена на воду. А вот торжественное поднятие государственного влага состоялось 25 января 2022 года.

Благодаря реализации проекта строительства атомных ледоколов проекта 22220 удалось не только возродить «Балтийский завод», но и обеспечить крупными заказами даже не десятки, а сотни промышленных предприятий.

России нельзя снижать темпы освоения Арктики, строительства новых атомных и мощных дизель-электрических ледоколов. Дело в том, что в июле 2024 года на саммите НАТО в Вашингтоне США, Канада и Финляндия сформировали консорциум под названием «Icebreacer Collaboration Effort» или «ICE pact» по совместному строительству ледоколов. Не секрет, что Финляндия долгие годы строила для СССР мощные дизель-электрические ледоколы, суда ледового класса. Достаточно вспомнить полярные ледоколы типа «Москва», 5 штук, арктические ледоколы типа «Капитан Сорокин», 4 единицы, речные ледоколы - 15 единиц, субарктические ледоколы типа «Мудьюг», 3 единицы, дизельные ледоколы «Ермак», «Адмирал Макаров», «Красин». Уже в XXI веке для России построены ледоколы снабженцы «Витус Беринг» и «Алексей Чирков».

Более того, именно в Финляндии построены корпуса мелкосидящих атомных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач», на которые были установлены отечественные реакторные установки КЛТ-40М. Кроме этого, три страны США, Германия и Япония имеют опыт строительства гражданских судов с ядерными энергетическими установками. США построили в 1959 году торговое судно с ядерной силовой установкой «Саванна», Германия 1 октября 1968 года ввела в строй судно я ядерной энергетической установкой «Отто Ган», Япония начала эксплуатировать атомоход «Муцу» 1 сентября 1974 года. Корпуса судов ледового класса или ледоколов, которые могут построить и Финляндия, и Канада, и Норвегия легко могут быть оснащены атомными энергетическими установками, произведенными в США. Атомными энергетическими установками оснащены и атомные подводные лодки, и атомные крейсера, и ударные авианосцы США. Поэтому проблем с атомными реакторами для ледоколов не будет. В принципе, в случае необходимости, атомный ледокол может создать и Франция, которая может производить атомные реакторы для подводных лодок, а значит, оснастить ими и ледокол. Тем более, что у них уже имеется круизное судно ледового класса «Le Commandant Charcot», значит могут построить и ледокол.

О том, что технологиями строительства судов ледового класса, в т.ч. ледоколов обладают другие страны, говорит и тот факт, что через льды Северного Ледовитого океана к Северному полюсу ходили американские ледоколы «Polar Sea» и «Heali», канадские «Louis.S.St.Laurent» и «Terry Fox», шведские «Oden» и «Vidar Viking», германское судно «Polarstern», норвежские «KV Svalbard» и «Kronprins Haakon».

Да и Китаю нет необходимости в получении консультаций у России. Здесь завершается строительство первого китайского атомного ледокола «Сюэлун-3» («Xue Long-3»). В Шанхае, в центре ледокольного проекта Китая, уже базируются мощные дизель-электрические «Сюэлун-1» и «Сюэлун-2».

А вместо сердца атомный мотор – старая песня про атомный флот

Почти за 100 лет до выхода в свой первый рабочий рейс атомного ледокола «Арктика» появился «Марш авиаторов», написанный в 1923 году. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, // Преодолеть пространство и простор. // Нам разум дал стальные руки-крылья, // А вместо сердца пламенный мотор».

А вот в припеве есть пророческие слова и об атоме: «Наш острый взгляд пронзает каждый атом». И нашим морякам атомного ледокольного флота даны стальные корпуса ледоколов, где вместо сердца атомные моторы – реакторы четырёх поколений, разработанные учёными, конструкторами и инженерами АО «ОКБМ имени Африкантова».

Моряки любят травить байки. Одну из них, описывающую принцип действия ледокола с атомной энергетической установкой, мне рассказал во время выхода в море в мае 1999 года боцман атомного ледокола «Арктика». Когда его земляки в его родном селе спросили, а как атомный ледокол преодолевает льды, он показал им фотографию «Арктики», днище корпуса которого было выкрашено ярко красной краской типа «Инерта-160». «Вот видите, красный цвет днища. На атомном ледоколе стоят атомные реакторы, которые вырабатывают огромное количество электроэнергии. Корпус ледокола раскаляется докрасна, и плавит лед». Ему верили.

Нашим морякам атомного ледокольного флота даны стальные корпуса ледоколов, где вместо сердца атомные моторы – реакторы четырёх поколений, разработанные учёными, конструкторами и инженерами АО «ОКБМ имени Африкантова».

Первым судовым реактором стал ОК-150 для атомного ледокола «Ленин». Реактором второго поколения стал ОК-900, сменивший на ледоколе «Ленин» ОК-150.

ОК-900А стали «атомными моторами» для «Арктики», «Сибири», «России», «Советского Союза», «Ямала» и «50 лет Победы». Благодаря надёжности атомных реакторов удалось значительно продлить их ресурс работы свыше проектных значений.

Реактором третьего поколения стал КЛТ-40, установленный на атомном лихтеровозе «Севморпуть», а КЛТ-40М - на мелкосидящих атомных ледоколах «Таймыр» и «Вайгач».

Реактором четвертого поколения стал РИТМ-200. Серьёзным отличием от предыдущих проектов реакторных установок является то, что реакторная установка РИТМ-200 при весе в 1,1 тысячи тонн почти в два раза легче реактора ОК-900А. Да и её размеры всего шесть на шесть метров. Этот реактор, разработанный в ОКБМ имени Африкантова, и выполненный в металле на Машиностроительном заводе «ЗиО-Подольск», имеет тепловую мощность 175 МВт.

Реактор РИТМ-200 разрабатывался на ОКБМ имени И.И. Африкантова в 2006-2007 годах. Его отличительная особенность – применение парогенерирующего блока интегрального типа, что обеспечило его сравнительно небольшие размеры.

Работы большого коллектива учёны, конструкторов, инженеров, рабочих по созданию реактора РИТМ-200 возглавлял главный конструктор Юрий Панов.

Новый реактор на 60% имеет больший ресурс, чем ОК-900А, на 70% увеличился срок службы оборудования до заводского ремонта, имеется более эффективная система безопасности. Проектный срок службы РИТМ-200 – 40 лет.

Развитием РИТМ-200 стал реактор РИТМ-400 для атомного ледокола «Лидер», который разработан коллективом ОКБМ имени И.И. Африкантова под руководством главного конструктора Юрия Петровича Фадеева.

Здесь их родной причал: от «Базы-92» до ФГУП «Атомфлот»

У северян есть серьёзные причины для гордости: на Кольском полуострове создан мощный горно-металлургический комплекс, развита энергетика, включающая Кольскую АЭС, самую большую за Полярным кругом ветроэлектростанция, 17 ГЭС, идёт бурное развитие транспортного узла, создан уникальный Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, на котором строят заводы СПГ на основаниях гравитационного типа, недра содержат полезные ископаемые, включающие почти всю таблицу Менделеева, здесь базируется самый мощный в стране Северный флот. Но есть ещё один серьёзный повод для гордости: на берегу Кольского залива расположено ФГУП «Атомфлот», у причалов которого базируются российские атомные ледоколы и суда АТО.

Здесь располагается Штаб морских операций, здесь базируется атомный ледокольный флот, суда атомного технологического обеспечения, здесь выполняются все операции по перезарядке атомных паропроизводящих установок, ремонт сложнейшего оборудования атомных ледоколов, хранение и отправка отработавшего ядерного топлива. Аналогичных предприятий не только в России, но и в мире больше нет.

ФГУП «Атомфлот» входит в Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом».

Именно оно оперирует атомным ледокольным флотом, без которого невозможно освоение богатств Арктики, плавание по Северному морскому пути, осуществление северного завоза.

Причалы Федерального государственного унитарного предприятия «Атомфлот» (ФГУП «Атомфлот») стали родными для атомного ледокольного флота России и судов атомного технологического обслуживания. (АТО).

В СССР был построен первый в мире атомный ледокол «Ленин», вступивший в строй 3 декабря 1959 года. Для его обслуживания на окраине Мурманска была построена сдаточная база Ленинградского Адмиралтейского завода, получившая название «База-92». Местом будущей базы стала бухта Пинагорий, чуть севернее завода «Севморпуть». Атомный ледокол «Ленин» 6 мая 1960 года прибыл к причалу «Базы 92».

За годы эксплуатации, а в отстой атомоход «Ленин» был выведен в конце 1989 года, он провёл во льдах Арктики 3741 транспортное и ледокольное судно, пройдя 654400 морских миль (в том числе 563600 – во льдах).

Сегодня атомный ледокол «Ленин» занимает почётное место у причала Мурманского морского порта став не просто музеем, но и важнейшим информационным центром, пользующимся большим интересом у северян и туристов.

Учитывая положительные результаты эксплуатации атомного ледокола «Ленин» в 1960-1963 годах, правительство страны приняло два постановления, предусматривающие проектирование и строительство серии новых атомных ледоколов.

Ударными темпами «База 92» стала развиваться с 1968 года, когда правительство СССР приняло решение о строительстве серии ледоколов типа «Арктика», проекта 10520 и создания берегового предприятия для базирования и проведения целого комплекса работ на атомных ледоколах, в том числе, ремонта реакторных установок и обслуживания их систем, хранения и утилизации жидких и твёрдых радиоактивных отходов, выполнения операций по перезарядке атомных реакторов.

Сегодня у причалов «Атомфлота» базируются атомные ледоколы «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр», «Вайгач», атомные ледоколы проекта 22220 «Арктика», «Сибирь», «Урал», недавно пришла «Якутия», а также находящиеся в отстое атомные ледоколы «Советский Союз», «Россия», атомный контейнеровоз «Севморпуть». Кроме этого, здесь же находятся суда АТО «Имандра», «Лотта», «Серебрянка», судно-контейнеровоз «Россита». К флотилии действующих атомных ледоколов добавятся новые атомные ледоколы «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград», а также атомные ледоколы типа «Лидер», первый из которых получил название «Россия», проекта 10510. Суда АТО пополнит многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания (МСАТО) «Владимир Воробьев», проекта 22770

В 1998 году «База 92» была преобразована в ремонтно-технологическое предприятие РТП «Атомфлот» Мурманского морского пароходства, в доверительное управление которому был передан атомный ледокольный флот.

В 2002 году РТП «Атомфлот» поменяло организационно-правовую форму на ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие.

В связи с окончанием срока доверительного управления атомным ледокольным флотом со стороны Мурманского морского пароходства встал вопрос создания единого производственно-технологического комплекса для управления, эксплуатации, ремонта и технологического обслуживания атомного ледокольного флота на основе ФГУП РТП «Атомфлот» в структуре госкорпорации «Росатом».

С 28 августа 2008 года на ФГУП «Атомфлот» были возложены функции и полномочия по проводке судов на трассах Северного морского пути и был создан «Штаб морских операций» для управления движением флота по СМП в соответствии с Правилам плавания по трассам СМП. Предприятие возглавил Вячеслав Рукша, с деятельностью которого связывают возрождение ФГУП «Атомфлот».

Именно специалисты этого предприятия совместно с учёными и конструкторами выполнили важнейшую задачу – продлили ресурс работы атомных паропроизводящих установок АППУ ледокола «Арктики» до 175 тысяч часов, на атомном ледоколе «Россия» и контейнеровозе «Севморпуть» до 150 тысяч часов, до 200 тысяч часов на ледоколе «Ямал», до 235 тысяч часов на атомных ледоколах «Таймыр» и «Вайгач».

Эти работы позволили исключить дорогостоящий ремонт реакторных установок, связанный с заменой оборудования, обеспечить резерв времени на строительство новых атомных ледоколов проекта 22220, проектирование ледокола «Лидер».

Любая техника нуждается в ремонте

Даже самая сложная и надёжная техника, а именно к такой относятся атомные ледоколы, нуждается в обслуживании и ремонте. Атомные ледоколы содержат даже не сотни, а тысячи узлов и механизмов, которые объединяют в единый, чётко работающий организм 1300 километров кабелей. Только перечисление основного оборудования заставляет уважительно отнестись к тем, кто его обслуживает и ремонтирует. Два ядерных реактора РИТМ-200, паротурбинные установки ПТУ-72, шесть электродвигателей, суммарной мощностью 60 МВт., по два на каждый из трёх валов, питание на которые поступает через систему электродвижения, включающая помимо генераторов распределительные устройства, трансформаторы, преобразователи частоты. А ещё аппаратура управления атомными реакторами из Центрального поста управления с помощью автоматизированной системы управления технологическими процессами судна (АСУ ТП). Немало оборудования используется и для управления движением из ходовой рубки. А ещё есть палубное оборудование, авиационно-технические средства, обеспечивающие базирование вертолётов Ка-32 и Ми-8МТВ. И это только малая часть из оборудования атомного ледокола. В конечно итоге, чтобы было понятно, на атомном ледоколе 1380 помещений. И каждое не с голыми стенами.

На ФГУП «Атомфлот» трудятся специалисты экстракласса. К примеру, ими был освоен уникальный технологический процесс по замене выемных устройств парогенераторов. При этом используются специально изготовленные станки для вырезки и варки выемного устройства «СПР – 1350» и «Торий – 3». Эта работа выполнялась на атомных ледоколах «Сибирь, «Вайгач», «Ямала», «России», что позволило сохранить эти уникальные суда для флота России, иначе все они стояли бы у причалов, либо продолжали работу на пониженной мощности.

Для ремонта атомных ледоколов финской постройки «Таймыр» и «Вайгач» по причине отсутствия части ремонтной документации и чертежей, пришлось самим выпустить рабочие чертежи, самостоятельно разработать и изготовить детали для механизмов и специальное оборудование.

К штучной работе можно отнести замену ротора генератора на атомном ледоколе «Ямал», замену холодильника фильтра на атомном ледоколе «Советский Союз».

Выполняется на ФГУП «Атомфлот» и доковый ремонт. В доке ПД-0002, грузоподъёмностью 20775 тонн, длиной 206 метров проводится доковый ремонт не только атомных ледоколов, но и рыболовецких судов.

Когда в 2011 году Мурманский судоремонтный завод стал банкротом, генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша взял в долгосрочную аренду док ПД-3 и трудоустроил специалистов по доковому ремонту. В этом доке проводится доковый ремонт атомного ледокола «50 лет Победы» и судов сторонних организаций.

С вводом в строй нового плавучего дока ПД-40 проекта FD05, длиной 220 метров, шириной 48 метров, грузоподъёмностью 30 тысяч тонн, с четырьмя дизель-генераторами мощностью по 840 кВт и одним аварийным дизель-генератором мощностью 120 кВт, построенного по заказу ФГУП «Атомфлот» на турецкой верфи «Kuzey Star Shipyard», появится возможность ремонтировать атомные ледоколы проекта 22220.

На ФГУП «Атомфлот» построен новый доковый цех, а его персонал прошёл обучение на Балтийском заводе по монтажу винто-рулевого комплекса. В цех закуплено и современное станочное оборудование, в том числе для обработки валов длиной 18 метров и весом 70 тонн, а также валов длиной 18 метров и весом 40 тонн, токарно-карусельный станок, обрабатывающий детали весом до 16 тонн. Там же установлены два портальных крана грузоподъёмностью 50 тонн каждый.

Благодаря собственному судоремонту ФГУП «Атомфлот» обеспечивает бесперебойную работу атомного ледокольного флота и судов АТО.

Судоремонтниками был выполнен большой объём работ по восстановлению после отстоя атомного контейнеровоза «Севморпуть» с установкой на нём двух новых кранов грузоподъёмностью по 50 тонн каждый. Они были использованы при установке на причале нового крана КПМ-100 грузоподъёмностью 100 тонн.

Участвовали судоремонтники и в достройке ПАТЭС «Академик Ломоносов».

Сегодня их услугами пользуются нефтегазовые компании «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», ГМК «Норильский никель», «Росморпорт», Северный флот.

На ФГУП «Атомфлот» установлен новый плавпричал, состоящий из семи понтонов для отстоя атомных ледоколов, выведенных из эксплуатации, и рейдовая стоянка.

Идёт модернизация причала, на котором будет установлен кран грузоподъёмностью 160 тонн, ведутся работы по выравниванию причальной линии для швартовки атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер». Предстоит оборудовать комплекс перегрузки топлива атомных реакторов ледоколов проекта 22220 и ледоколов серии «Лидер».

Перезарядка реакторов и вывоз ОЯТ - технологии высшего уровня

На ФГУП «Атомфлот» выполняют одну из важнейших, сложнейших и ответственных задач – перегрузку топлива атомных паропроизводящих установок (АППУ) с помощью плавтехбаз «Имандра» и «Лотта». О сложности этой операции говорит то, что сам процесс перезарядки атомных реакторов занимает до 45 суток. Всего за годы существования предприятия, а именно с 1960 года, выполнено 86 перезарядок атомных реакторов атомных ледоколов, выгружено отработавшее ядерное топливо из 30 реакторных установок атомных подводных лодок. Вначале атомный ледокол ставится в док, проводится доковый ремонт, затем у причала расхолаживается реактор, снимаются привода, демонтируется верхняя защита, снимается крышка и вынимается отработавшее ядерное топливо и специальным перегрузочным контейнером перегружается в чехлы на плавтехбазе «Имандра».

На ФГУП «Атомфлот» внедрили новые способы хранения и транспортировки ОЯТ. Раньше в транспортный контейнер ТК-12 помещался 1 чехол, а сейчас в ТК-18 помещается 7 чехлов.

По договору между ФГУП «Атомфлот» и ОКБМ имени Африкантова разработано оборудование перегрузочного комплекса для реакторов РИТМ-200 на атомных ледоколах проекта 22220 от вскрытия реактора, выгрузки ОТВС до установки новых ТВС в активную зону.

25 мая 2023 года «Росатом» и Балтийский завод подписали контракт на строительство нового многофункционального судна атомно-технологического обслуживания проекта 22170 «Владимир Воробьев», без которого будет невозможна перезарядка атомных реакторов ледоколов проекта 22220 и ПАТЭС «Академик Ломоносов».

ОКБМ имени Африкантова разработало элементную базу для активной зоны реакторной установки атомного ледокола проекта 10510 «Лидер» типа РИТМ-400. В реакторах РИТМ-400 топливо будут менять через 10 лет.

Отработавшие тепловыделяющие сборки – отработанное и облученное ядерное топлива, хранится или на плавтехбазах «Имандра», «Лотта» или в береговом стационарном хранилище. Здесь их выдерживают в течение трёх лет для снижения радиоактивности до значений, позволяющих их транспортировать на ПО «Маяк».

Работа с радиоактивными отходами - безопасность в приоритете

На Кольском полуострове за годы эксплуатации ядерных реакторов атомных подводных лодок и атомных ледоколов накопилось огромное количество отработавшего ядерного топлива, твёрдых и жидких радиоактивных отходов. И специалисты ФГУП «Атомфлот» делают всё от них зависящее, чтобы снизить радиоактивную угрозу.

Одним из самых масштабных проектов, реализованных ФГУП «Атомфлот», стала утилизация плавтехбазы «Лепсе», на которой находилось дефектное ОЯТ атомных ледоколов. ООО НПФ «Сосны» изготовила специальное оборудование для выгрузки ОЯТ и в период с 15 мая 2019 года по 23 июля 2020 года были выполнены работы по выгрузке 620 ОТВС. ТУК с чехлами с ОТВС на теплоходе «Серебрянка» были доставлены на ФГУП «Атомфлот», а в марте 2021 года отправлены на ПО «Маяк». 15 июня 2021 года извлечены оставшиеся 19 ОТВС и в 2022 году отправлены на ПО «Маяк».

На данный момент судно «Лепсе» утилизировано, а хранилище ОЯТ сформировано в блок-упаковку для длительного хранения.

На предприятии создано хранилище контейнерного типа для хранения ОЯТ в контейнерах ТУК-120, изготовленных на «Севмаше».

Несмотря на то что на территории «Атомфлота» хранится ОЯТ, твёрдые и жидкие радиоактивные отходы, радиационный фон не превышает того уровня, который имеется в Мурманске.

ФГУП «Атомфлот» принимал самое деятельное участие в вывозе ОЯТ атомных подводных лодок Северного флота из 569-й береговой базы хранения в губе Андреева. Здесь находилось 90 активных зон реакторов (22000 ОТВС) и ещё 18 на плавтехбазах.

Плавтехбаза «Имандра» использовалась для выгрузки ОЯТ из атомных подводных лодок, в том числе и из АПРК «Курск» в феврале 2003 года.

На предприятии создана установка для переработки жидких радиоактивных отходов, производительностью 1000 м3 в год.

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Процесс освоения Арктики в нашей стране можно сравнить с освоением космоса. Он требовал и требует огромных финансовых вложений, усилий тысяч и тысяч учёных, специалистов разного уровня, высокого уровня техники и технологий, прорывных идей и смелых решений, героического труда и невероятных усилий.

Арктика – это огромные запасы полезных ископаемых, которые сосредоточены не только на суше, но и на шельфе арктических морей. Сухопутные арктические владения России 4,8 млн км2 – это 28% всей территории России, где в девяти субъектах проживают 2,6 миллиона человек - менее 2% населения России. И только героический труд этого меньшинства, обеспеченный новейшими научными разработками и техникой, позволяет с оптимизмом смотреть на будущее развитие и мощь нашей страны.

Юрий БАНЬКО.