К концу 2025 года рост похищенных средств в рамках телефонных мошенничеств остановился, но расслабляться рано

Россияне стали осторожнее относиться к телефонному мошенничеству, к концу 2025 года рост похищенных средств остановился, но ряд инструментов продолжает эффективно работать в интересах мошенников, заявил зампред правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов в ходе сессии Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

«К концу прошлого года впервые, пожалуй, мы стали свидетелями того, что остановлен рост (объёма) похищенных средств у россиян. Это большая заслуга усилий большой команды и ведомств, и государственных структур, и финансовых структур, кредитных организаций, операторов связи. Честно говоря, прошлый год - это был год объединения усилий различных структур для старта начала общей единой борьбы с телефонным мошенничеством», - заявил он.

Как пишет finmarket.ru, Станислав Кузнецов напомнил, что для противодействия телефонному и кибермошенничеству было принято более 50 законов.

«Уже внесён второй законопроект» («Антифрод 2.0» - второй пакет законодательных мер по защите россиян от мошенников), чтобы бороться с телефонным мошенничеством и кибермошенничеством. Но мы сегодня уже видим, что успокаиваться точно нельзя, и точно это не передышка, и точно это не затишье. Скорее, мы фиксируем сегодня ровно такое же количество телефонных звонков, как и было раньше, их около 5 миллионов в сутки. Но тем не менее россияне, наверное, стали немножко осторожнее относиться к этой проблеме», - отметил Кузнецов.

Вместе с тем он признал, что ряд инструментов продолжает эффективно работать в интересах мошенников. К примеру, они по-прежнему активно пользуются сим-боксами (устройство для централизованного управления большим числом SIM-карт через интернет, позволяющее использовать их удалённо для массовых SMS-рассылок и автоматизации звонков).

«Единственное, что могу сказать, экономика стала другой. Если сим-бокс на рынке примерно год назад стоил около 30 тысяч рублей, то сегодня он уже около 200 тысяч рублей», - заявил зампред «Сбербанка».

Он также указал на практику, когда копии паспортов умерших людей используются для получения SIM-карт. С этой проблемой банк столкивался в течение нескольких месяцев.