Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Кольская АЭС, администрация города-спутника станции Полярные Зори и компания ООО «Русский лосось» подписали соглашение о строительстве завода по выращиванию посадочного материала радужной форели и атлантического лосося.

Предприятие будет располагаться на территории санитарно-защитной зоны Кольской АЭС и планирует использовать тёплую воду отводящего канала в технологическом процессе производства. Капитальное сооружение площадью 2,5 - 3 тысячи кв. метров предусматривает наличие собственных очистных сооружений, чтобы минимизировать отрицательное воздействие на экосистему озера Имандра. Объём инвестиций в новый проект оценивается в 1-2 млрд рублей, в перспективе - создание дополнительных рабочих мест.

К концу 2026 года компания «Русский лосось» предполагает выпуск первых мальков радужной форели в объёме 4 млн в год. Кроме этого, новый рыбный завод планирует участвовать и в программе воспроизводства биологических ресурсов - выпускать мальков лососевых рыб в реки Мурманской области.

«Рыбоводство всегда имело большое значение для Кольского полуострова. И мы рады стать партнёрами в новом перспективном проекте в этой отрасли. Особенно радует, что мы будем выращивать именно русского лосося, ведь икра и посадочный материал произведены у нас в России», - прокомментировал директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, резидент Арктической зоны Российской Федерации компания «Русский лосось» основана в 2005 году, а в конце 2022 года запустила в Мурманской области рыбную фабрику в поселении Лиинахамари. Новое предприятие неподалёку от Кольской АЭС станет новым шагом в развитии рыбопромышленности региона.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.