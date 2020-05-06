К концу года долги за ЖКХ могут увеличиться до 1,6 трлн рублей

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, задолженность за услуги ЖКХ может заметно вырасти, спрогнозировали опрошенные «Известиями» эксперты. Общее ухудшение экономической ситуации, которое приведёт к снижению платёжеспособности граждан, отягощается мораторием на начисление пеней для должников, отметил эксперт площадки ОНФ «Жильё и городская среда» Павел Склянчук Павел Склянчук. Кроме того, в некоторых регионах приостановили сбор взносов за капремонт, отметила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

В марте собираемость платы за ЖКУ снизилась на 5-20% в зависимости от региона, сказала эксперт. По итогам апреля показатель может упасть на 30-50%, оценила Разворотнева. У замглавы ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрия Гордеева схожая оценка - когда появится статистика за апрель, выяснится, что собираемость платы с населения уменьшилась на 30%, а у предприятий и бюджетных учреждений - на 45-50%.

Ухудшение платежной дисциплины подтвердили и в Минстрое. Итоги прошлого месяца можно будет подвести к третьей декаде мая, добавили в ведомстве.

По информации Минстроя, в предыдущие годы общая сумма задолженности постепенно увеличивалась: в 2017-м показатель был равен 1,33 трлн рублей, в 2018-м - 1,37 трлн. При этом уровень собираемости платежей населения тоже вырос - с 95,7% в 2017 году до 96% по итогам 2019-го, подчеркнули в ведомстве. На протяжении более чем пяти лет общий объём задолженности практически не менялся. При этом собираемость составляла 95-97%.