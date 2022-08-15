Владиславу Денисову требуется срочная помощь земляковВ Мурманской области размер губернаторского стартапа будет увеличен до 2 млн рублей для отдельных категорий предпринимателей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.08.22 16:45

К концу года запланировано благоустройство 232 дворовых территорий, 12 общественных пространств и 69 детских и спортивных игровых комплексов

Об этом сообщила врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко в рамках оперативного совещания.

«Для нас принципиально важно преобразовывать среду, в которой живут северяне, и мы направляем максимум сил и средств на благоустройство территорий. В этом году ведётся благоустройство дворовых территорий 232 многоквартирных домов. Кроме того, благоустраиваем 12 общественных пространств. Конечно, уделяется особое внимание детскому досугу: в этом году идёт обустройство 69 детских и спортивных игровых комплексов. Среди них есть и скейт-площадки, которые пользуются такой большой популярностью среди ребят, есть и комплексы с инклюзивным оборудованием», - отметила врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Заместитель губернатора - министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова сообщила, что на сегодняшний день средний показатель выполнения работ составляет 67 процентов. В 30 многоквартирных домах этот показатель превышает 75%. Полностью работы по благоустройству дворовых территорий завершены в 56 МКД.

Благоустройство общественных пространств ведётся с разной степенью интенсивности, средний показатель готовности на сегодняшний день составляет 50%. Этот показатель превышен в Полярные Зорях на 2 территориях, Апатитах, Североморске, Печенгском округе, Александровске.

«Есть объекты, на которых процент выполненных работ намного меньше. Например, по реализации первого этапа зелёной зоны вдоль ручья Чистого в Мурманске – 20%. Здесь подрядчик завершает подготовительные работы и расчистку территории, а также ведёт планировку территории», - пояснила Мария Гаврилова.

Продолжается реализация 4 проектов - победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 2021 года. Лидирует проект по благоустройству центрального Советского проспекта в Коле с технической готовностью 73%.

Также реализуются проекты - победители и финалисты Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 2020 года. Самый высокий показатель готовности в Апатитах – 92%.

Продолжаются работы и по проектам инициативного бюджетирования. Поддержку областного бюджета получили 54 местные инициативы на территории 29 муниципальных образований.

Как отметила Мария Гаврилова, совместно с представителями муниципалитетов и подрядных организаций проводится мониторинг хода работ на объектах благоустройства 2022 года, фиксируются замечания, принимаются меры по их устранению.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам июля и половины августа проведено более 15 выездных проверок, даны поручения по устранению недостатков, выявленных в ходе осмотров. В настоящее время наблюдается ситуация невыполнения работ по благоустройству дворовых территорий в установленные контрактами сроки в Печенгском округе, Мончегорске, Ревде, Заозерске и Североморске.

В связи с этим врио главы Мурманской области Оксана Демченко обратила внимание руководителей муниципалитетов на то, что в связи с коротким строительным сезоном необходимо активизировать работу подрядных организаций.

«Обращаю внимание руководства муниципальных образований, что необходимо принять меры для ускорения работ. От вас напрямую зависит, чтобы работы, обещанные жителям, были исполнены в срок», - подчеркнула Оксана Демченко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/ 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День строителя: в каких условиях трудятся строители, а также в каком состоянии отрасль
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:50«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:20«Пальмы в снегу». Художественный фильм (16+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян?-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 47 копеек, евро снижается почти на 3 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС соблюдение графика нагрузки обеспечат два энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 и 15 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Власти регионов с 2023 года смогут определять объём электроэнергии, в пределах которого жители будут платить по более низкому тарифу, а сверх него — по более высокому
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика