К концу года запланировано благоустройство 232 дворовых территорий, 12 общественных пространств и 69 детских и спортивных игровых комплексов

Об этом сообщила врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко в рамках оперативного совещания.

«Для нас принципиально важно преобразовывать среду, в которой живут северяне, и мы направляем максимум сил и средств на благоустройство территорий. В этом году ведётся благоустройство дворовых территорий 232 многоквартирных домов. Кроме того, благоустраиваем 12 общественных пространств. Конечно, уделяется особое внимание детскому досугу: в этом году идёт обустройство 69 детских и спортивных игровых комплексов. Среди них есть и скейт-площадки, которые пользуются такой большой популярностью среди ребят, есть и комплексы с инклюзивным оборудованием», - отметила врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Заместитель губернатора - министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова сообщила, что на сегодняшний день средний показатель выполнения работ составляет 67 процентов. В 30 многоквартирных домах этот показатель превышает 75%. Полностью работы по благоустройству дворовых территорий завершены в 56 МКД.

Благоустройство общественных пространств ведётся с разной степенью интенсивности, средний показатель готовности на сегодняшний день составляет 50%. Этот показатель превышен в Полярные Зорях на 2 территориях, Апатитах, Североморске, Печенгском округе, Александровске.

«Есть объекты, на которых процент выполненных работ намного меньше. Например, по реализации первого этапа зелёной зоны вдоль ручья Чистого в Мурманске – 20%. Здесь подрядчик завершает подготовительные работы и расчистку территории, а также ведёт планировку территории», - пояснила Мария Гаврилова.

Продолжается реализация 4 проектов - победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 2021 года. Лидирует проект по благоустройству центрального Советского проспекта в Коле с технической готовностью 73%.

Также реализуются проекты - победители и финалисты Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 2020 года. Самый высокий показатель готовности в Апатитах – 92%.

Продолжаются работы и по проектам инициативного бюджетирования. Поддержку областного бюджета получили 54 местные инициативы на территории 29 муниципальных образований.

Как отметила Мария Гаврилова, совместно с представителями муниципалитетов и подрядных организаций проводится мониторинг хода работ на объектах благоустройства 2022 года, фиксируются замечания, принимаются меры по их устранению.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам июля и половины августа проведено более 15 выездных проверок, даны поручения по устранению недостатков, выявленных в ходе осмотров. В настоящее время наблюдается ситуация невыполнения работ по благоустройству дворовых территорий в установленные контрактами сроки в Печенгском округе, Мончегорске, Ревде, Заозерске и Североморске.

В связи с этим врио главы Мурманской области Оксана Демченко обратила внимание руководителей муниципалитетов на то, что в связи с коротким строительным сезоном необходимо активизировать работу подрядных организаций.

«Обращаю внимание руководства муниципальных образований, что необходимо принять меры для ускорения работ. От вас напрямую зависит, чтобы работы, обещанные жителям, были исполнены в срок», - подчеркнула Оксана Демченко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/