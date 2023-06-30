К концу июня российские рыбаки нарастили вылов на 3,3% к уровню 2022 года - добыто более 2,4 млн тонн

По данным системы мониторинга Росрыболовства, общероссийский вылов к 29 июня 2023 года составил более 2,426 млн тонн, что на 76,8 тысячи тонн больше уровня предыдущего года.

Рыбаки Северного бассейна добыли 246,2 тысячи тонн, в том числе трески — 148,1 тысячи тонн, пикши – 40 тысяч тонн, мойвы – 23 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл 235,3 тысячи тонн – на 4,2% выше уровня соответствующего периода 2022 года.