К концу недели все потребители будут подключены - Александр Кобытев

Отопительный сезон начался во всех муниципалитетах в Мурманской области. Об этом вчера на оперативном совещании доложил министр энергетики и ЖКХ Александр Кобытев. Глава профильного ведомства отметил, что на объектах социальной сферы и в многоквартирных домах заблаговременно обеспечена полная готовность к запуску теплоснабжения.

Что касается подключения, из 793 объектов социальной сферы к теплоснабжению подключено 757 учреждений, что составляет 95,5%.

В жилищный фонд большей части муниципалитетов подача тепла началась на прошлой неделе. С 18 сентября отопительный сезон стартует в Терском муниципальном районе и Печенгском муниципальном округе.

«Таким образом с сегодняшнего дня уже во всех муниципальных образованиях Мурманской области начался отопительный сезон 2023/2024. Соответствующие постановления подписаны главами администраций», - подчеркнул Александр Кобытев.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, для координации работы в период запуска отопления в многоквартирные дома управляющими организациями сформированы графики дежурств специализированных бригад. Единая региональная «горячая линия» жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области для обработки заявок по проблемам подключения отопления работает в усиленном режиме.

Приём заявок по единому номеру 8-800-250-78-25 осуществляется с 8.00 до 21.00 ежедневно. В остальное время заявки принимает автоответчик (с расшифровкой записей утром следующего дня). Поступившая заявка после обработки сразу направляется в управляющую организацию на исполнение. При этом об устранении проблемы потребителю перезвонят или направят СМС.

Александр Кобытев отметил, что подключение к системе теплоснабжения - сложный технологический процесс. На сегодняшний день по данным органов местного самоуправления к теплоснабжению не подключено 347 многоквартирных домов в Мурманске, Апатитах, Кировске, Полярных Зорях, Североморске, Кандалакше, Ловозере. Подключение будет выполнено в соответствии разработанными графиками в муниципальных образованиях.

В заключение доклада министр обратился к жителям: «Прошу отнестись с пониманием к возможным перебоям подачи ресурса. К концу недели все потребители будут подключены».