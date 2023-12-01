К концу ноября российские рыбаки выловили более 4,9 млн тонн рыбы

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС — подведомственный Росрыболовству), к 28 ноября 2023 года общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями достиг 4,9 млн тонн — на 9,6% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

На Северном бассейне рыбаки выловили 432,7 тысячи тонн, в том числе трески – 248,3 тысячи тонн, пикши – 71,8 тысячи тонн, мойвы – 23 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил более 517 тысяч тонн.