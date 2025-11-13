Праздник к нам приходит: в этом году новогодние огни в столице Кольского полуострова засверкают раньше, чем в прошлые годыГрузооборот морских портов Арктического бассейна в январе-октябре 2025 года сократился на 5,3%
К конкурентам уходят за зарплатой, карьерой и удобным графиком

79% работающих россиян не исключают возможности перехода к конкурентам. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения страны.

Большинство россиян — 75% — не исключает для себя вероятность ухода к конкурентам на хороших условиях. 4% респондентов настолько плохо на нынешней работе, что они готовы сменить работодателя на любых условиях. Лишь 6% категорически отвергают такую возможность.

Мужчины демонстрируют более выраженную готовность к переходу на хороших условиях — 79% против 69% среди женщин. При этом россиянки почти в 2 раза чаще мужчин затруднялись с ответом на этот вопрос.

Доля потенциально готовых сменить работу на хороших условиях стабильно высока среди россиян любых возрастов, и все же среди работников 45+ чуть больше тех, кто не хочет работать на конкурентов.

Среди респондентов с высшим образованием 77% готовы уйти к конкуренту на хороших условиях и 5% ни за что не согласятся на подобное, тогда как среди тех, у кого среднее профессиональное образование, таких 67 и 12% соответственно.

Чем выше ежемесячный доход респондента, тем больше среди тех, кто мог бы рассмотреть предложение на привлекательных условиях найма.

Для подавляющего большинства респондентов, открытых для предложений компаний-конкурентов, ключевым условием перехода является более высокая зарплата — этот фактор отмечают 94% опрошенных. Второй по значимости мотиватор — повышение в должности (важен для 1 из 2). На третьем месте с результатом 47% — удобный график работы. 46% опрошенных нужен пакет C&B, 39% — возможность учиться за счет работодателя, ещё 39% — работа рядом с домом. 37% уйдут работать на конкурента, если он предложит им интересные задачи. 31% важна возможность работать на удаленке или в гибридном формате. 23% перейдут к конкурентам с более современными технологиями работы. У 19% один из основных запросов касается снижения рабочей нагрузки.

Повышение в должности значительно более важно для мужчин, чем для женщин. В то же время женщины чаще мужчин называют критическими факторами удобный график работы, офис ближе к дому, умеренную нагрузку и возможность перехода на удаленку или гибридный формат.

Респонденты до 35 лет чаще тех, кто старше, указывают на важность удобного графика, дополнительных льгот, сниженной нагрузки и возможности работать удаленно. Для респондентов 35—45 лет повышение в должности нужнее, чем для тех, кто моложе, и тех, кто старше. Россияне 45+ обращают пристальное внимание на месторасположение работы.

Респонденты с высшим образованием чаще указывают на важность повышения в должности и наличия интересных задач. Для сотрудников со средним профессиональным образованием критичнее удобный график работы.

С ростом уровня дохода значительно повышается важность повышения в должности, наличия интересных задач и высокого уровня автоматизации. Для респондентов с доходом до 80 тысяч рублей в месяц выше ценность удобного графика, бесплатного обучения и снижения нагрузки.

Время проведения опроса: 3—10 ноября 2025 года.

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
