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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.20 15:25

К контролю за реализацией нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подключились региональные депутаты

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области для оперативного решения вопросов на регулярной основе проводятся заседания проектного офиса по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В режиме ВКС в совещании принимают участие также представители регионального ГИБДД и заказчики работ.

- С сегодняшнего дня к нашей плановой работе подключились депутаты областной Думы. Теперь заседания в режиме ВКС будут проходить еженедельно с их участием, - подчеркнул министр Артем Гришин. - Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году опасений у нас на данный момент не вызывает. В региональной части на наших объектах работы по укладке верхнего слоя асфальта выполнены практически на 50%.

По словам руководства Мурманска, на сегодняшний день на улично-дорожной сети города  работы стартовали на 10 объектах, пока существенных рисков срыва реализации нацпроекта нет.

Контроль за ходом выполнения нацпроекта и соблюдением подрядными организациями всех нормативов и стандартов осуществляют региональные и муниципальные заказчики, а также федеральные структуры – «РосдорНИИ», «Росдортехнологии», ФКУ Упрдор «Кола».

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, всего в 2020 году на территории Мурманской области в рамках национального проекта «БКАД» будет приведено в порядок более 60 км дорог, из которых более 19 - на территории Мурманской агломерации. Всего в Мурманске по нацпректу работы будут проведены на 27 объектов улично-дорожной сети, ещё 5 - в Коле.

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