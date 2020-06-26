К контролю за реализацией нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подключились региональные депутаты

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области для оперативного решения вопросов на регулярной основе проводятся заседания проектного офиса по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В режиме ВКС в совещании принимают участие также представители регионального ГИБДД и заказчики работ.

- С сегодняшнего дня к нашей плановой работе подключились депутаты областной Думы. Теперь заседания в режиме ВКС будут проходить еженедельно с их участием, - подчеркнул министр Артем Гришин. - Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году опасений у нас на данный момент не вызывает. В региональной части на наших объектах работы по укладке верхнего слоя асфальта выполнены практически на 50%.

По словам руководства Мурманска, на сегодняшний день на улично-дорожной сети города работы стартовали на 10 объектах, пока существенных рисков срыва реализации нацпроекта нет.

Контроль за ходом выполнения нацпроекта и соблюдением подрядными организациями всех нормативов и стандартов осуществляют региональные и муниципальные заказчики, а также федеральные структуры – «РосдорНИИ», «Росдортехнологии», ФКУ Упрдор «Кола».