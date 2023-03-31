К лыжному марафону всё готово!

Уже совсем скоро в мурманской Долине уюта состоится ключевое событие 88-го Праздника Севера. 1 и 2 апреля профессионалы и любители выйдут на старт 49-го Мурманского лыжного марафона.

Традиционно он пройдёт в два дня, а его участникам предстоит пройти дистанции на 25 и 50 км свободным и классическим стилем.

Как рассказали организаторы, в этом году выкуплены все 1500 слотов. География спортсменов включает 56 регионов России от Краснодарского до Камчатского края, а также Норвегию и Белоруссию. Сейчас в Долине Уюта идут последние приготовления перед ответственным стартом. Помощь в этой работе оказало и АО «Мурманский морской торговый порт». Для спортсменов подготовлены помещения для подготовки к старту. Также предприятие оказало помощь в изготовлении маек-номеров для спортсменов, которые планируют выйти на дистанцию свободным стилем.

«Мы традиционно выступаем партнёрами Полярной Олимпиады – знакового события в жизни Мурманска и Мурманской области. Это настоящий праздник для спортсменов и всех любителей спорта. В нём ярко проявляются поддержка спорта и физической культуры, приверженность к здоровому образу жизни, сохранение и развитие традиций нашего края», - сказал исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251280%2Fwall-149919532_3073