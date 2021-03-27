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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.21 10:30

К масштабной экологической акции по сбору батареек присоединился Центр управления регионом

В Мурманске подписано соглашение о сотрудничестве между Центром экологических инициатив «Чистая Арктика» и Центром управления регионом, в рамках которого в ЦУРе появился специализированный контейнер для приема отработанных батареек у физических лиц по адресу: Мурманск, ул. Софьи Перовской, 5.

Акция «Сдай батарейки с Duracell» проводится в Заполярье в рамках трехстороннего соглашения между министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона, ООО «Экопром» и АНО «ЦЭИ Чистая Арктика». Она направлена на улучшение экологического состояния природы через утилизацию использованных батареек и привлечение внимания северян к экологическим проблемам.

Организаторы акции обращают внимание, что использованные элементы питания принимаются только от физических лиц. Впоследствии все батарейки отправят на утилизацию.

Кроме того, в рамках соглашения специалисты «Чистой Арктики» будут фиксировать и передавать в Центр управления регионом информацию о нарушениях в сфере природоохранного законодательства.

«В социальные сети «Чистой Арктики» часто обращаются неравнодушные северяне с сообщениями о незаконных свалках и других экологических проблемах. Мы предлагаем коллегам передавать такие сообщения через портал «Наш Север». Таким образом, они оперативно будут попадать в ЦУР Мурманской области», — отметил руководитель Центра управления регионом Алексей Медведев.

В свою очередь, зафиксированные сигналы ЦУР будет незамедлительно передавать ответственным ведомствам и контролировать решение проблем, о которых сообщают жители.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, в текущем году бесплатный пункт сбора использованных батареек также работает на базе АНО «ЦЭИ «Чистая Арктика» по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи  Перовской, 25/26, 5-й этаж. Сбор батареек продолжается и в школах Мурманской области. Напомним, что в рамках аналогичной экологической акции в 2020 году в Заполярье было собрано 3 тонны отработанных батареек.

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