К местам командировок россияне предпочитают добираться на самолёте

К местам командировок работающие россияне предпочитают добираться на самолёте. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Трудоустроенные россияне, чья работа предполагает командировки по России, предпочитают добираться к местам выполнения служебных задач на самолёте (44%). Любит путешествовать по работе на поезде каждый четвертый. 15% удобны поездки на автомобиле и только 2% — на автобусе.

Примерно те же приоритеты и у россиян, путешествующих на дальние расстояния по стране с неслужебными целями: за самолёт — 51%, за поезд — 31%, за автомобиль — 9%, за автобус — 2%.

Полётов на самолёте стали бояться меньше: в той или иной степени 10 лет назад испытывали страх 52%, сегодня — 41%. И популярность самолётов для путешествий по стране выросла: в 2010 авиатранспорт предпочитали 42%, сейчас — 51%.

Женщины боятся воздушных путешествий больше мужчин, и перелёты по работе и в личных целях им нравятся реже.

У респондентов старше 45 лет самолёты менее популярны, чем у более молодых россиян.

Чем выше уровень дохода, тем меньше страха перед авиаперелётами, и самолёты более популярны как в командировках, так и в индивидуальных путешествиях.

Время проведения опроса: 1—6 октября 2023 года.